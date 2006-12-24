مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که سکه های پیامبر اعظم (ص) به منظور یاد بود سال پیامبر اعظم با تیراژی مشخص فقط در سال جاری ضرب خواهد شد، گفت : ضرب این سکه ها به سفارش ستاد بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.

سید جلال جلیلیان با اشاره به این که کارهای فنی و طراحی آن در حال انجام است ، تصریح کرد: برای ضرب این سکه ها باید پروسه ای زمانی طی و مجوزهایی اخذ شود. در عین حال، طرح این نوع سکه باید طبق قانون به تائید هیئت وزیران برسد.

وی با تاکید بر این که هنوز پروسه ضرب این سکه ها طی نشده و به تازگی کارهای مقدماتی در این خصوص آغاز شده است، زیرا با یکسری ابهامات و سئوالاتی در این باره مواجه بودیم، افزود: این سکه ها باید در سال جاری و قبل از پایان سال ضرب شود و برای ضرب این سکه ها حدود 3 تا 4 ماه پیش به ما اعلام شد که بسیار دیر بود.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با تاکید بر این که هنوز ابعاد ، اندازه ، ضخامت و در کل مشخصات و تیراژ ضرب این سکه مشخص نشده است، گفت : پس از تائید نهایی ، طرح ، میزان ضرب و سایر مشخصات این سکه اعلام خواهد شد.

به گفته وی، سکه های یاد بود فقط برای برای دورهای مشخص و به منظور یاد بود به تعداد محدودی ضرب می شود که نمونه آن ضرب سکه های امام علی (ع) بود که به درخواست ستاد بزرگداشت سال امام علی (ع) ضرب شد.

جلیلیان با تاکید بر این که ضرب این سکه ها ادامه دار نبوده و در سال های آینده ضرب نخواهد شد، گفت: ممکن است این سکه به موزه نیز ارسال شود.

وی فرق سکه های یادبود و سکه های بهار آزادی را در غیر منقطع بودن ضرب سکه های بهارآزادی و محدود بودن تعداد ضرب سکه های یادبود دانست وافزود: قیمت سکه های یاد بود را میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین می کند.