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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۰۶

از ظهر فردا؛

بارش باران و رعد و برق در گیلان آغاز می شود

بارش باران و رعد و برق در گیلان آغاز می شود

رشت- بارش پراکنده باران و احتمال وقوع رعد و برق در گیلان با تغییر الگوهای هواشناسی از ظهر فردا دور از انتظار نیست و مسافران نیز باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه پرفشار به گیلان از پیش از ظهر جمعه افزایش ابر، مه آلودگی و بارش پراکنده باران و احتمال رعد و برق برای استان پیش بینی می شود.

در این مدت نیز دریا مواج و برای فعالیت های مرتبط نیز نامناسب است. 

در حال حاضر آسمان استان گیلان صاف و در نواحی مرتفع و دامنه ها با وزش باد گرم همراه بوده و در نواحی جلگه ای نیز شاهد آسمان تقریبا ابری خواهیم بود.

شرایط جوی امروز (پنجشنبه) استان گیلان نیز با نزدیک شدن به ساعات ظهر و بعدازظهر از میزان ابرها در آسمان استان کاسته شده است.

سازمان هواشناسی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با اشاره به وزش باد گرم در نواحی مرتفع و دامنه ها از مسافران و گردشگران خواستند تا برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی از روشن کردن آتش در این نواحی جدا خودداری کنند.

کد مطلب 4260208

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