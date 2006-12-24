تقویت اساتید معارف دانشگاه های کشور / ایجاد دوره های دکتری تدریس معارف

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "محمد باقر خرمشاد" صبح امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم گفت : از جمله اقدامات جدی وزارت علوم در دوره جدید پیگیری آسیب شناسی دروس معارف و اساتید این دوره و متون مربوط به آن بوده است.

وی ادامه داد: باید اساتیدی را که با روال مدرسی دانشگاه تدریس می کنند و تعداد این اساتید همچنین تعداد اساتید مورد نیاز در این دروس را شناسایی کرد.

معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه گام های اساسی در جهت تقویت دروس معارف در وزارت علوم برداشته شده است، اظهار داشت : همچنین راه اندازی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به همراه آیین نامه و نحوه امتیاز دهی به افراد شر کت کننده در این کرسی ها نیز در وزارت علوم پیگیری می شود.