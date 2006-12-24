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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۵۷

در ایام الله دهه فجر ؛

سه بخش تخصصی در کتابخانه ملی راه اندازی می شود

سه بخش تخصصی در کتابخانه ملی راه اندازی می شود

سه کتابخانه در دهه فجر شامل کتابخانه های عمومی ، ویژه نابینایان و تخصصی کودک و نوجوان در کتابخانه ملی راه اندازی خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام علی اکبراشعری ، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، سه کتابخانه در دهه فجر شامل کتابخانه های عمومی ، ویژه نابینایان  و تخصصی کودک و نوجوان در کتابخانه ملی تشکیل می شود ، گسترش نمایندگی ها در 5 استان کشور شامل یزد ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، فارس و خراسان رضوی در دستور کار این کتابخانه قرار گرفته است . 

همچنین مشاورفرهنگی رئیس جمهوربه نگهداری فراخوان تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهروروستا درکتابخانه ملی به عنوان حافظه تاریخی ملت ایران برای استفاده محققان و پژوهشگران اشاره کرد و تعامل بین رسانه ها بالاخص صدا وسیما با کتابخانه ملی را خوب توصیف نمود .

وی وجود منابع بسیار و فضاهای موجود در کتابخانه ملی برای برنامه سازی و ساخت فیلم و سریال مناسب دانست .

کد مطلب 426023

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