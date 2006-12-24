سه بخش تخصصی در کتابخانه ملی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام علی اکبراشعری ، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، سه کتابخانه در دهه فجر شامل کتابخانه های عمومی ، ویژه نابینایان و تخصصی کودک و نوجوان در کتابخانه ملی تشکیل می شود ، گسترش نمایندگی ها در 5 استان کشور شامل یزد ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، فارس و خراسان رضوی در دستور کار این کتابخانه قرار گرفته است .





همچنین مشاورفرهنگی رئیس جمهوربه نگهداری فراخوان تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهروروستا درکتابخانه ملی به عنوان حافظه تاریخی ملت ایران برای استفاده محققان و پژوهشگران اشاره کرد و تعامل بین رسانه ها بالاخص صدا وسیما با کتابخانه ملی را خوب توصیف نمود .