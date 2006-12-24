ماهنامه "صحنه" دیر به صحنه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره آبان ماه "صحنه" در بخش مقالات مطالبی را از نورمن ای. برت، مایکل فین گوله و صلاح فضل انعکاس داده و در ادامه به مطالبی تألیفی چون "تشکیلات و گروههای مهم تئاتری تهران"، "طراح صحنه، تأثیر، تماشاگر"، "موقعیت تراژیک در فلسفه هگل" و "جشن بهاران" پرداخته است.

بخش گفنگو به انعکاس گفتگو با ادوارد آلبی، عزت اله مهرآوران، هما روستا و حجت الاسلام و المسلمین حسین بکتاش توجه داشته است. نقد و بررسی نمایشنامه "مرگ و دوشیزه" اثر آریل دورفمان هم در بخش نقد کتاب آمده است. بخش معرفی نمایشگاه در این شماره ماهنامه دانشگاه ملی هنر تایپه را مورد توجه قرار داده است.

بخش حجیم نقد نمایش نگاه و نقدی دارد بر نمایش های "وزیر خان لنکران"، "سلامان و آبسال"، "اپرای عروسکی رستم و سهراب"، "شهادت خوانی انسان های سرگشته ..."، "فرود اضطراری یک حواصیل"، "فرزند"، "ماه در آب"، "فریاد خاموش خاطره ها"، "گوشه نشینان آلتونا" و "کوری". برگی از گذشته هم به انعکاس مطلبی به قلم عبدالکریم برشید پرداخته با عنوان "تئاتر اعراب دوام هنر بی ریشه است..."

بخش نمایشنامه کوتاه نمایشنامه "مجلس ایوب پیغمبر (ع)" را به قلم محمدحسن رجایی زفره ای مورد توجه قرار داده است. نهایتاً "راپرت مطرب و مطربه در تیاتر" به کار شماره آبان ماه این ماهنامه تخصصی پایان می دهد. سی و پنجمین شماره ماهنامه تخصصی تئاتر "صحنه" ویژه آبان به مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری سعید کشن فلاح در 80 صفحه با قیمت 600 تومان در دسترس علاقمندان است.