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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۲۸

خالد مشعل:

انتخابات زودهنگام در مناطق فلسطینی بدون توافق ملی برگزار نمی شود

انتخابات زودهنگام در مناطق فلسطینی بدون توافق ملی برگزار نمی شود

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با دعوت از همه گروههای فلسطینی به انجام مذاکرات، گفت: انتخابات زودهنگام بدون توافق گروههای فلسطینی برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"خالد مشعل" درگفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد: هراقدام مخالف با قانون اساسی فلسطین هرگز محقق نمی شود.

مشعل در ادامه این گفتگوی تلویزیونی، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین تمام گروههای فلسطینی از جمله فتح و حماس را به گفتگوی فراگیر برای تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور دعوت کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: گفتگوهای فلسطینی باید براساس سند وفاق ملی اسیران باشد.

خالد مشعل همچنین آمادگی حماس را برای انجام مذاکرات بدون قید و شرط اعلام کرد.

این درحالی است که ابومازن و ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار شب گذشته خود درباره پیشبرد روند صلح به توافق رسیدند.

کد مطلب 426025

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