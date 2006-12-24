انتخابات زودهنگام در مناطق فلسطینی بدون توافق ملی برگزار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر،"خالد مشعل" درگفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد: هراقدام مخالف با قانون اساسی فلسطین هرگز محقق نمی شود.

مشعل در ادامه این گفتگوی تلویزیونی، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین تمام گروههای فلسطینی از جمله فتح و حماس را به گفتگوی فراگیر برای تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور دعوت کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس افزود: گفتگوهای فلسطینی باید براساس سند وفاق ملی اسیران باشد.

خالد مشعل همچنین آمادگی حماس را برای انجام مذاکرات بدون قید و شرط اعلام کرد.

این درحالی است که ابومازن و ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار شب گذشته خود درباره پیشبرد روند صلح به توافق رسیدند.