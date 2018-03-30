به گزارش خبرنگار مهر، این جمله بخشی از اظهارات امام جمعه بناب است که در اولین جمعه سال ۹۷ و در خطبه های نماز جمعه این شهرستان ایراد شد.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی با بیان این جمله کلیدی از فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و سایر مسئولان شهرستان خواست ضمن شخصیت دادن به سرمایه گذاران و اعطای برخی امتیازات قانونی، آن ها را برای اجرای طرح های مختلف عمرانی، اقتصادی، تجاری، تفریحی و فرهنگی تشویق کنند تا از این طریق ضمن مشارکت آن ها در توسعه عمران و آبادانی شهرستان، در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از «تولید داخلی» که خواسته جدی مقام معظم رهبری در سال جدید است، گام برداشته شود.

امام جمعه بناب با طرح این مسأله در عین حال تصریح کرد: کاری نکنیم که موجبات فرار سرمایه گذاران این شهرستان به سایر شهرهای استان های دیگر را فراهم کنیم!

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین سرمایه گذاران را سزاوار تشویق و تکریم دانسته و بر همکاری تنگاتنگ تمام دستگاه های اجرایی شهرستان و استان با سرمایه گذاران تأکید کرد.

این اظهارات امام جمعه بناب گرچه واضح و رسا بوده و نیازی به توضیح و تفسیر بیشتر ندارد اما کنکاش در مورد ملزومات و بسترهای عملیاتی و اجرایی این خواسته مهم ایجاب می کند که از لحاظ منطقه شناختی و تبیین نگرش های موجود مطالعاتی صورت گرفته و زوایای روشن و تاریک آن ترسیم شود.

در این راستا لازم است به منظور جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی بویژه بنابی های مقیم خارج از شهرستان مزیت های منطقه برای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران معرفی و آنان را در جریان پروژه ها قرار داد.

همچنین زمینه برگزاری یک همایش برای سرمایه گذاران بنابی مقیم داخل و خارج از شهرستان ضروری به نظر می رسد که این همایش می تواند تأثیر بسزایی در دستیابی به امورات توسعه ای شهرستان داشته باشد.

شهرستان بناب بخصوص در سال های اخیر به واسطه وجود مردمان تلاش گر و سخت کوش خود توانسته است در بخش تولید و صادرات کالا و محصولات تا حدودی موفق عمل کند بطوری که طی سال ۹۶ این شهرستان با صادرات بیش از ۵۰ هزار تن انواع محصولات به خارج از کشور بیشترین میزان صادرات را بعد از تبریز به خود اختصاص داده است.

البته شورای اسلامی شهر و شهرداری از اواخر سال گذشته با راه اندازی بخش سرمایه گذاری و دعوت از سرمایه گذاران و نیز تشکیل جلسات متعدد اقداماتی را در راستای جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح های مختلف شهری آغاز کرده اند که امیدواریم با پیگیری های لازم شاهد تحقق این اقدامات باشیم.

حال با توجه به برخورداری شهرستان از زیرساخت های لازم برای توسعه و راه اندازی طرح های مختلف در بخش های گوناگون موانع احتمالی نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد که امیدواریم مسئولان شهرستان و استان برای رفع این موانع و جذب سرمایه گذاران اهتمام نمایند.

مشکلات اجرای قوانین و مقررات، تعدد مراکز تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارتی، موازی بودن وظایف سازمان ها و نهادهای رسمی و غیررسمی، وجود سیستم بوروکراسی و دیوان سالاری بسیار پیچیده و پرافت و خیز حاکم بر ادارات، تغییرات مداوم در ضوابط، مقررات و دستورالعمل های اجرایی و در بعضی موارد مسکوت ماندن بدون دلیل و توجیه آن ها که موجب سردرگمی، بلاتکلیفی، بی اطمینانی و بی اعتمادی در سرمایه گذاران می شود، از جمله موانع مهم سرمایه گذاری در شهرستان است.

از طرف دیگر عدم وجود فضای خالی برای ایجاد واحدهای جدید در شهرک صنعتی بناب باعث کوچ سرمایه گذاران این شهرستان به سایر شهرهای استان و کشور شده و علیرغم تلاش مسئولان در بهار سال گذشته برای رفع موانع و راه اندازی فاز جدید شهرک صنعتی در بناب نتیجه نداده و همچنان این موضع جزو بحث های کارگروه اقتصادی شهرستان است.

عدم پرداخت به موقع تسهیلات به متقاضیان و طولانی بودن فرآیند پرداخت تسهیلات به آنان در نهایت موجب پشیمانی و انصراف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری می شود.

پرواضح است شناسایی، آموزش، حمایت و هدایت سرمایه گذاران بالقوه شهرستان جهت تشویق و ایجاد انگیزه در آنان در امر سرمایه گذاری از طریق آسان، کارآمد و قابل دسترس نمودن مقررات و فرصت های اقتصادی سرمایه گذاری، جلوگیری از اعمال نظرهای سلیقه ای دستگاه های اجرایی شهرستان و استان در مراحل مختلف از جمله فرآیند صدور مجوزها، اعطای تسهیلات و ... به متقاضیان سرمایه گذاری در بناب جهت حضور سرمایه گذاران توانمند، باتجربه و کارآمد با در نظر گرفتن شرایط ویژه و مشوق های حمایتی ضروری است.