نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشیم/ تقویت روابط با چین و روسیه

علاءالدین بروجردی در گفتگو با مهر با اشاره به شعار امسال اظهار داشت: انتخاب شعار سال جدید تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، به دلیل بالا بردن آستانه حساسیت ملی و تعصب نسبت به تولید داخل است، ما باید نسبت به محصولات ایرانی و دسترنج ده ها هزار کارگر ایرانی حساسیت و تعصب داشته باشیم.

کالای داخلی را با استاندارد مطلوب تولید کنیم

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم کالای داخلی را با استاندارد مطلوب تولید کنیم قطعا یک ایرانی هم افتخار می کند هم استقبال می کند کالای ایرانی را مصرف کند، تصریح کرد: از خودرو گرفته تا یک قلم و دفتر را باید با استانداردهای بالا بسازیم و نسبت به تولید حساسیت نشان دهیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت خانه ذی ربط صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و دیگر ارگان های ذی ربط باید نظارت کنند تا استاندارد تولید بالا برود و محصولات را مطلوب و متنوع تهیه کنند، ادامه داد: سلایق و ذائقه جامعه را در تولید کالا مدنظر باید قرار داد تا بتوانیم شعار سال را محقق کنیم.

بروجردی یادآور شد: کار خوبی که دولت در اولین جلسه در سال جدید اعلام کرد و بخشنامه داده شد، این بود که وزرا مکلف شدند کالای ایرانی را در ارگان ذی ربط خود مصرف کنند؛ این همان فرهنگ سازی و تلاش در جهت به تحرک در آوردن چرخ اقتصاد ملی و کارخانه ها است.

مبارزه جدی و بی رحمانه با قاچاق کالا صورت گیرد

وی با تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق کالا گفت: سالانه ۶ میلیارد دلار فقط قاچاق منسوجات از کشورهای همسایه تا کشورهای دور دست داریم، صنعت نساجی در کشور دچار مشکلاتی است که یکی از علت های آن قاچاق است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۰ میلیارد دلار سالیانه قاچاق کالا در کشور می شود، اظهار داشت: باید مبارزه جدی و بی رحمانه با قاچاق کالا صورت گیرد؛ ممکن است به ظاهر حرکت تندی بیاید اما بازدارندگی بالایی دارد و عملا افراد قاچاق را کنار می گذارند یا حداقل می دانند با هزینه بالایی باید دنبال این خلاف باشند.

بروجردی با بیان اینکه در شهرستان بروجرد هم برندهای ملی خوبی داریم، تصریح کرد: زاگرس پوش عملا جای خود را باز کرده، نساجی بروجرد در کل کشور یک برند است، ماهم می توانیم نقش مهم خود را توسعه دهیم و تقویت کنیم.

وی یادآور شد: صدا و سیما هم باید برای تبلیغ کالای ایرانی هزینه ها را حذف کند تا مردم مطلع شوند و تبلیغات صورت گیرد.

تقویت روابط با چین و روسیه به عنوان دو ظرفیت اقتصادی عظیم جهان

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به مسئله تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: اروپایی ها در یک چالش جدی با ترامپ هستند، ترامپ به دنبال این است برجام را متوقف کند و طرف های اروپایی مخالف هستند و به لحاظ اینکه او را راضی کنند موضوع تحریم را پیش کشیده اند.

بروجردی با بیان اینکه این سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به ضرر خود عمل می کنند، اقدام آن ها تحریم ایران نیست بلکه تحریم شرکت های خودشان است، تصریح کرد: یک بار این کار را آزمودند و میلیاردها یورو از شرکت های اروپایی ها کاسته شد و به چین اضافه شد، خدمتی است که به چین می کنند.

وی ادامه داد: ماهم مخالف نیستیم و علاقمندیم به تقویت روابط در نگاه به شرق، به عنوان یک سیاست راهبردی با چین و روسیه به عنوان دو ظرفیت اقتصادی عظیم جهان، باید روابط خود را تقویت کنیم.

سیستم بانکی ما دچار یک بیماری مزمن است

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعداد بسیار زیادی از جوانان ما دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بسیار مهم است فرصت های شغلی برای این جوانان ایجاد شود، گفت: کمبودهای دولت و جنگ تحمیلی اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران و نظام؛ واقعیت ها و چالش های پیش روی ما است.

بروجردی با بیان اینکه سیستم بانکی ما دچار یک بیماری مزمن است و یکی از مشکلات جدی اشتغال هم سیستم بانکی است، تصریح کرد: سودهای تسهیلات بانکی ۲۰ درصد به بالا است، موفق ترین واحد تولیدی ۲۰ درصد سود دارد و اگر قرار باشد این سود را به سیستم بانکی بدهد چطور ممکن است چرخ آن بچرخد.

وی با اشاره به اینکه پروژه کارخانه سیلیس بروجرد یکی از مهم ترین ها پروژه های این شهرستان است که با سرعت سازه های آن در حال تکمیل است، ادامه داد: طی ۱۰ روز آینده هیئتی از این کارخانه به چین می روند و مذاکراتی با ایتالیا و آلمان هم خواهند داشت.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کارخانه سیلیس در مرحله انتخاب ماشین آلات است و در حال حاضر ۲۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.

بروجردی با بیان اینکه در مورد زاگرس خودرو نیز سهام آن را عظیم خودرو خرید، قراردادهایی با چینی ها و هندی ها بسته اند و برندهایی که صادرات به اروپا دارند و استاندارد هستند در این کارخانه تولید خواهد شد، تصریح کرد: خودرو فوتون در این کارخانه ظرف ۶ ماه آینده به مرحله تولید می رسد.

وی همچنین بر لزوم تقویت صنایع کوچک روستایی تاکید کرد.