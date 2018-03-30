  1. استانها
  2. کردستان
۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۰۶

استاندار کردستان:

تشکیل شورای کشاورزی در کردستان گامی در راستای توسعه استان است

تشکیل شورای کشاورزی در کردستان گامی در راستای توسعه استان است

سنندج- استاندار کردستان تشکیل شورای کشاورزی را امری بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: این اقدام گامی موثر در راستای توسعه استان کردستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در دیدار نوروزی با مدیران و معاونین مجموعه کشاورزی استان، گفت: امروز کشور نیازمند روحیه جهادی است که خوشبختانه این روحیه در مجموعه کشاورزی وجود دارد.

وی کشاورزی را پایه و اساس توسعه استان خواند و عنوان کرد: باید با کار و تلاش بیشتر به دنبال راهکاری برای توسعه استان از این طریق باشیم.

مرادنیا  اظهار داشت: هیچ هدفی دست نیافتنی نیست، لذا همه ما باید همت و اراده کنیم و با تقویت حس مسئولیت پذیری در قبال مسئولیتی که بر عهده داریم اهداف توسعه ای استان را دنبال کنیم.

استاندار کردستان ضمن ابراز خوشبینی نسبت به آینده استان، بازنگری و تجربه نو از لحاظ فکری و اجرایی را در پیشبرد اهداف تاثیرگذار دانست.

مرادنیا در قبال تشکر مجموعه جهاد کشاورزی در خصوص موافقت استاندار با تشکیل شورای جهاد کشاورزی، تشکیل این شورا را حائز اهمیت خواند و آنرا گامی موثر در راستای توسعه استان عنوان کرد.

کد مطلب 4260308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها