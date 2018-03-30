تردد در جاده ها ۱۳ درصد افزایش یافت/ کاهش موارد فوت بر اثر تصادف

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری صبح جمعه و هم زمان با حضور در آزادراه تهران-ساوه طی سخنانی ضمن تقدیر از خدمات دهندگان برنامه سفرهای نوروزی گفت: طرح ویژه ترافیکی نوروز از ۲۴ اسفند ماه آغاز شده و تاکنون حدود ۱۵ روز از این طرح گذشته و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و همچنین اگر شرایط تردد در سطح کشور، به مانند این روزها باشد، ادامه خواهد یافت تا همه مسافرین به سلامت و ایمن از سفر خود باز گردند.

وی با اشاره به شعار ترافیکی «پرهیز از خطر و آرامش در سفر» گفت: در سال جاری نسبت به سال گذشته شرایط جوی مناسب تری داشتیم و آب و هوای بهاری و سطح خشک جاده ها سبب افزایش ۱۳ درصدی تردد در سفر شد، ۱۳ درصد افزایش در مقابل ۲۰ الی ۲۱ میلیون خودرو در سطح کشور آمار بالایی است و طبق آمار شرکت پخش فراورده های نفتی میانگین مصرف بنزین در روز ۱۰۰ میلیون لیتر بوده است.

رییس پلیس راهور ناجا گفت: اگر هر یک لیتر بنزین ۱۰ کیلومتر مسافت را طی کند، مردم ما در نوروز ۹۷ بین ۸۰۰ میلیون الی یک میلیارد کیلومتر راه را طی کردند و ما بعضا شاهد آغاز سفر سوم نیز در کشور هستیم.

مهری از کاهش تعداد جان باختگان از ابتدای نوروز ۹۷ خبر داد و اضافه کرد: تعداد کسانی که تردد کردند افزایش داشت، اما تعداد جانباختگان کاهش یافت.

وی به عوامل تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: خواب آلودگی، عدم توجه به جلو و خستگی عامل ۴۵ الی ۵۰ درصد تصادفات است و سرعت و سبقت غیرمجاز نیز بین ۴۰ الی ۴۵ درصد تصادفات را سبب می شده است، یعنی این عوامل سبب ۸۵ الی ۹۰ درصد تصادفات بوده است.

رییس پلیس راهور ناجا از مسافران خواست، تا بازگشت از سفر را به روزهای پایانی تعطیلات موکول نکنند و با مدیریت زمان بازگشت داشته باشند و افزود: مردم عزیز ما در سال جاری نسبت به سال گذشته قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کردند.

وی با بیان این که نیروی انتظامی در سراسر کشور در بعد انتظامی و ترافیکی برای تامین امنیت مردم به صحنه آمدند، گفت: مردم ما در این ایام به آب و هوا توجه ویژه دارند، که بر اساس اعلام هواشناسی وضعیت جوی دگرگون می شود، حدود ۱۲۰۰ دستگاه خودرو از دیگر بخش های نیروی انتظامی به کمک راهنمایی و رانندگی در بیرون و درون شهرها آمدند.