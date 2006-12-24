به گزارش خبرگزاری مهر، محمدسعید قائنی نجفی به روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت: "کار هیئت انتخاب فیلم‌های ایرانی از بیستم آذرماه آغاز شده و از میان بیش از 90 فیلم رسیده به دبیرخانه این رویداد هنری، تا امروز یکشنبه سوم دی ماه بیش از نیمی از این آثار توسط هیئت انتخاب بررسی شده اند."



وی خاطرنشان کرد: "با توجه به محدودیت فرصت آماده سازی فنی فیلم ها، از تهیه‌کنندگان و فیلمسازانی که نسخه اولیه فیلم خود را به دفتر جشنواره ارائه داده اند، خواهشمندیم با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از زمان باقی مانده تا قبل از تنظیم جدول نمایش فیلم‌های جشنواره، زمینه آماده سازی نهایی آثار خود را فراهم کنند."



پیش بینی می شود 20 تا 25 فیلم بلند سینمای ایرانی در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره انتخاب و نمایش داده شوند و همچنین تعدادی دیگر از آثار در بخش‌های مسابقه فیلم های اول و میهمان جشنواره روی پرده می روند.



احمد امینی، حسن برزیده، عزیزاله حاج مشهدی، مجید رضابالا، جمال شورجه، یداله صمدی، حسین کرمی، مجتبی مشیری و محمدحسین نیرومند اعضاء هیئت انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) جشنواره فیلم فجر هستند.



بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

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