تصادف در جاده های زنجان چهار کشته بر جای گذاشت

علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر پنج شنبه بر اثر برخورد یک‌دستگاه خودروی سواری سمند با گاردیل در کیلومتر ۹۸ باند شمالی آزادراه زنجان-قزوین و در ادامه ورود به باند جنوبی و برخورد با یک‌دستگاه خودروی سواری تندر، ۲ نفر در محل حادثه کشته شدند و دو نفر مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

وی توانایی نداشتن در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تغییر مسیر ناگهانی توسط راننده خودروی سمند را عامل وقوع این تصادف عنوان کرد و ادامه داد: باوجود همه تلاش‌های صورت گرفته، متأسفانه برخی رانندگان توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌کنند.

شیرمحمدی همچنین از برخورد یک‌دستگاه اتوبوس با یک‌دستگاه کامیونت در کیلومتر ۹۱ باند شمالی آزادراه زنجان-قزوین خبرداد و افزود: در این حادثه که بامداد امروز(جمعه) رخ داد کامیونت واژگون شد و اتوبوس با گاردریل رفوژ میانی آزادراه برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان خواب‌آلودگی و توجه نکردن به جلو توسط راننده اتوبوس را عامل وقوع این تصادف عنوان کرد و گفت: در این حادثه یک نفر از سرنشینان اتوبوس فوت کرد و ٧ نفر دیگر از سرنشینان اتوبوس و کامیونت مجروح شدند.

شیرمحمدی ادامه داد: اتوبوس از مبدأ یزد به مقصد تبریز در حرکت بوده است.

وی به آمار تصادفات در جاده‌های استان زنجان طی دور اول سفرهای نوروزی اشاره کرد و افزود: از ۲۵ اسفندماه سال ۹۶ تا هشتم فروردین‌ماه سال جاری ۸ فقره تصادف فوتی در جاده‌ای استان زنجان رخ‌داده و ۱۱ نفر فوت شدند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: با توجه به اینکه دور دوم سفرهای نوروزی آغازشده مسافران حتماً برگشت از سفر را به خوبی مدیریت و برنامه‌ریزی کنند.

شیرمحمدی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تخطی از سرعت مطمئنه و خواب آلودگی راننده بیشترین علل وقوع تصادفات بوده است، تأکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم‌افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنند.