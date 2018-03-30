۵ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان این مطلب افزود: محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

۱- محور اولنگ - شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲- محور دیزین - شمشک در استان های تهران و البرز.

۳- محور فرعی گنجنامه - تویسرکان در استان همدان.

۴- در استان ایلام محور دره شهر - پلدختر (محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود شده و مسیر جایگزین، جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.

۵- در استان خوزستان محور شوش - فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.