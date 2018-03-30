  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا:

۵ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

۵ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: پنج محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان این مطلب افزود: محورهای زیر تا اطلاع ثانوی مسدود هستند:

۱- محور اولنگ - شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲- محور دیزین - شمشک در استان های تهران و البرز.

۳- محور فرعی گنجنامه - تویسرکان در استان همدان.

۴- در استان ایلام محور دره شهر - پلدختر (محدوده واریانات چشمه شیرین) به علت ریزش کوه مسدود شده و مسیر جایگزین، جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.

۵- در استان خوزستان محور شوش - فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.

کد مطلب 4260331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها