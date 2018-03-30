کشاورزان کرمانشاهی هرچه سریعترنسبت به آبیاری مزارع آبی اقدام کنند

سید افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از کشاورزان آبی کار ما همانند کشاورزان دیم کار، منتظر بارش باران هستند، گفت: کشاورزانی که اقدام به کشت گندم آبی، جو آبی و کلزا کرده اند هر چه سریعتر نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: نیاز آبی مزارع آبی به مراتب بیشتر از بارش هایی است که در روزهای آتی رخ می دهند، لذا ضرورت دارد که کشاورزان نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده در مزارع گندم آبی به ازای هر مرتبه آبیاری در زمان مناسب یک تن به عملکرد افزوده خواهد شد و آبیاری بموقع مزارع آبی تاثیر چشمگیری بر عملکرد دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد کشاورزان آبیاری مزارع را به اندازه مراحلی که نیاز است، انجام دهند تا بتوان عملکرد بهتری در مزارع شاهد باشیم.