ترافیک سنگین درمحورهای شمالی کشور، مسیرهای منتهی به تهران وخراسان

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی و ترافیکی روز جمعه گفت: شاهد بارش پراکنده باران در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، کرمانشاه و کردستان(اکثر محورها) هستیم.
وی با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده ها نیز گفت: شاهد ترافیک در محورهای زیر هستیم:
۱-شمال به جنوب محور هراز محدوده های پارک جنگلی آمل، نارنجستان، تونل شماره یک – سنگین و طول محور پرحجم و روان
۲-جنوب به شمال محور هراز محدوده گزنک نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان
۳- شمال به جنوب محور کرج-چالوس(محدوده دزدبن)- نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان
۴-جنوب به شمال محور کرج _چالوس - طول محور پرحجم و روان
۵- محور فیروزکوه در هر دو مسیر- طول محور پرحجم و روان
۶-استان خراسان رضوی محورهای (مشهد-تربت و مشهدنیشابور)-نیمه سنگین
۷-محور قزوین-رشت در هر دو مسیر- طول محور پرحجم و روان
وی افزود: همچنین به علت وقوع یک فقره تصادف منجر به حریق در باند شمالی آزادراه کرج – قزوین خروجی نظرآباد ترافیک در آن محدوده سنگین است.
سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.
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