ترافیک سنگین درمحورهای شمالی کشور، مسیرهای منتهی به تهران وخراسان

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی و ترافیکی روز جمعه گفت: شاهد بارش پراکنده باران در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، کرمانشاه و کردستان(اکثر محورها) هستیم.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده ها نیز گفت: شاهد ترافیک در محورهای زیر هستیم:

۱-شمال به جنوب محور هراز محدوده های پارک جنگلی آمل، نارنجستان، تونل شماره یک – سنگین و طول محور پرحجم و روان

۲-جنوب به شمال محور هراز محدوده گزنک نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان

۳- شمال به جنوب محور کرج-چالوس(محدوده دزدبن)- نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان

۴-جنوب به شمال محور کرج _چالوس - طول محور پرحجم و روان

۵- محور فیروزکوه در هر دو مسیر- طول محور پرحجم و روان

۶-استان خراسان رضوی محورهای (مشهد-تربت و مشهدنیشابور)-نیمه سنگین

۷-محور قزوین-رشت در هر دو مسیر- طول محور پرحجم و روان

وی افزود: همچنین به علت وقوع یک فقره تصادف منجر به حریق در باند شمالی آزادراه کرج – قزوین خروجی نظرآباد ترافیک در آن محدوده سنگین است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.