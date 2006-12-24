مخالفت آمریکایی ها با سوگند یک نماینده کنگره به قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، "کیت الیسون" عضو حزب جمهوریخواه آمریکا از ایالت مینه سوتا که درخواست کرده بود سوگند خود را برای شروع کار در کنگره با قرآن انجام دهد؛ با مخالفت رو به رو شد.

الیسون که در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در 7 نوامبر(16 آبان) به عنوان اولین مسلمان وارد کنگره شد و قرار است دوره خود را از اول ژانویه آغاز کند.

مخالفت با سوگند خوردن این نماینده به قرآن، در حالیست که دیگر اعضای مسیحی و یهودی به کتاب مقدس خاص خود یعنی انجیل و تورات سوگند یاد خواهند کرد.

این جنجال در پی آن صورت گرفت که "ویرجیل گود" Virgil Goode نماینده جمهوریخواه از ایالت ویرجینیا نسبت به سوگند به قرآن به عنوان یک کتاب مقدس اعتراض کرد.

وی گفت : من ترسم از آن است که در قرن آینده در صورتی که ما محدودیتهای مهاجرتی اعمال نکنیم ؛ شاهد نماینده های مسلمان بسیاری در کنگره باشیم.

الیسون گفته است که در پی دوستی با "گود" است و حداقل در تلاش است به او بفهماند که اساسی و دلیلی برای ترس وجود ندارد.

این نماینده مسلمان همچنین وجود رنگها و ادیان مختلف در آمریکا را مایه تقویت و قدرت این کشور اعلام کرد.



انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا که درآن شهروندان این کشورهمه 435 نماینده مجلس نمایندگان، یک سوم از نمایندگان مجلس سنا (33 کرسی) و 36 فرماندار از 50 فرماندار ایالتی این کشور، را انتخاب می کنند، روز سه شنبه 16 آبان (هفتم نوامبر) برگزار شد . همزمان از شهروندان 37 ایالت در 203 مورد مربوط به ایالتها، رای گیری شد.