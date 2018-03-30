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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران:

ترافیک درکندوان و هراز سنگین است

ترافیک درکندوان و هراز سنگین است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران، وضعیت تردد در محور کندوان و هراز را سنگین اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیک محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محور کندوان،تردد در اکثر نقاط به صورت دوطرفه از مرزن آباد تا تونل کندان نیمه سنگین و بعضی از نقاط سنگین و در محور هراز، ترافیک مسیر شمال به جنوب، محدوده پارک جنگلی آمل و محدوده وانا تا پلور سنگین و در بقیه نقاط به صورت پرحجم در جریان است.

وی با بیان اینکه ترافیک در محور سوادکوه در محدوده زیرآب نیمه سنگین و بقیه نقاط پرحجم است افزود: همچنین تردد در محدوده ساری تا سه راهی تاکام نیمه سنگین و بقیه نقاط پرحجم در جریان است و در محور کناره نیز، ترافیک در مبادی ورودی و خروجی شهرهای ساحلی به صورت  پرحجم است.

کد مطلب 4260343

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