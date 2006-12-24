صادرات خشکبار به 770 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، وزن خشکبار صادراتی از کشور در این مدت 289 هزار و 201 تن بود که در مقایسه با 8 ماهه سال گذشته 4/25 افزایش یافت . سهم وزنی و ارزشی خشکبار از کل صادرات غیر نفتی در این مدت به ترتیب 4/1 و 9/7 درصد بود.

در این مدت 96 هزار تن پسته و مغز پسته به ارزش 601 میلیون و 972 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 6/26 درصد و ازحیث ارزش 8/44 درصد رشد نشان می دهد . در همین مدت 89 هزار تن کشمش و انواع آن به ارزش 75 میلیون و 715 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 4/17 و از حیث ارزش 6/20 درصد افزایش داشته است .

صادرات خرمای تازه و خشک در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به 60 میلیون و 610 هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد افزایش نشان می دهد.

میزان وزنی این محصول صادراتی در مدت مذکور 91 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد افزای یافت.

در 8 ماهه امسال 3 میلیون و 74 هزار دلار تخمه و انواع آن ، 3 میلیون و 482 هزار دلار بادام ومغز بادام به خارج از کشور صادر شد که این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 40 و 112 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین صادرات سایر میوه های خشک در این مدت به رقم 23 میلیون و 894 هزار دلار رسید.

بیشترین میزان خشکبار صادراتی در 8 ماهه امسال به کشورهای امارت متحده عربی ، هنگ کنگ ، آلمان ، روسیه و ایتالیا ارسال شد. در این مدت 149 میلیون دلار خشکبار به امارات متحده عربی ، 97 میلیون و 884 هزار دلار به هنگ کنگ ، 71 میلیون و 677 هزار دلار به آلمان ، 70 میلیون و 135 هزار دلار به روسیه و 36 میلیون دلار به ایتالیا صادر شد.