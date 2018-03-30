ناگفته های دوران دفاع مقدس منتقل شود

حسینعلی شیرآقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انقلاب نوپای اسلامی از بدو شکل گیری مورد دشمنی عوامل نفوذی انگلیس، آمریکا، صهیونیست و کشورهای متخاصم با نظام اسلامی بود اظهار داشت: توطئه، ترور، شهادت شخصیت ها همگی بیانگر کینه دشمنان از اسلامی بود که در شکل حکومت و نظامی مستقل در ایران اسقرار یافت، لذا با انحاء مختلف در صدد اسقاط آن بر می آمدند.



شیرآقایی با بیان اینکه ترور شخصیت ها، ایجاد ناامنی اوضاع داخلی ایران و متعاقب آن تحمیل جنگ نابرابر قدرتهای بزرگ جهان و کشورهای دیگر به میهن اسلامی، موید خصومت دشمنان است گفت: رزمندگان اسلام با دستان خالی و ابتدائی ترین سلاح های نظامی با توکل به خدا مقابل استکبار، صهیونیست و تمام کفر جانانه ایستادگی کردند تا ناموس ما امن و نظام حفظ بماند.



فرمانده دوران دفاع مقدس، هجوم وحشیانه رژیم بعث به میهن اسلامی را با حمایت های بیگانگان و کشورهای مزدور تا حدی یاد کرد که بمباران های هواپیماهای دشمن تا تهران و نکا هم پیش رفته بود و در چنین شرایطی همگام با نیروی نظامی کشور نیروهای پاسدار و بسیجی ، پیرو اجابت امر امام(ره) برای دفاع از نوامیس و میهن اسلامی به دفاع پرداخته و در میدان نابرابر نبرد جانانه عمل کردند.



این رزمنده دفاع مقدس با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر بیان واقعیت های تلخ و شیرین جنگ تحمیلی به نسل های پیش رو و کسانیکه آن دوران را درک نکردند اظهار داشت: ناگفته های دوران جنگ تحمیلی دقیق و متقن باید نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شود تا تاریخ جهان فداکاری، رشادت، ایثارگری، حقانیت جبهه اسلام و وحشی گری، تخاصم استکباری و جهانی با آزمایش انواع تسلیحات آنان علیه ملت اسلامی را تثبیت کند.



شیرآقایی با یادآوری لزوم تبیین حقایق جبهه و پشت جبهه گفت: در زمانی که وضعیت اقتصادی و زندگی مردم میهن اسلامی سامان درستی نداشت، مردم ما برای پیشبرد جنگ، دلهای خود را روانه جبهه کرده و خالصانه با اهدا کوچکترین متاع، و در عین حال، بیشترین موجودی زندگی خود سهم داشته و نقش آفریدند.



وی بیان صادقانه واقعیت های دفاع مقدس را برای کاروانهای راهیان نور دانشجویی، دانش آموری و اقشار مختلف و مشتاقی که با ورود به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، آماده بهره مندی از آن هستند را وظیفه راویان و متولیان دانست.