شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : این قطعنامه غیر منطقی و سیاسی در حالی با پیشنهاد شیطنت آمیز آمریکای جنایتکار و سه کشور هم پیمان و متحد اروپایی آن ( انگلیس ، فرانسه و آلمان ) مورد تصویب قرار گرفت که علیرغم همکاری های بسیار گسترده و حتی فراتر از قوانین ان پی تی و بازرسیهای چند هزار ساعته بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و بدون در نظر گرفتن نظرات و گزارشهای فنی و حقوق مسئولان ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی که بارها به صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران اذعان نموده اند صادر شده است .

این قطعنامه صرفا یک تصمیم سیاسی و بهانه جویانه و با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تعلیق کامل فعالیت های صلح آمیز هسته ای و بدون در نظر گرفتن نظرات حقوقی ، فنی و تخصصی کارشناسان آژانس انرژی اتمی و فاقد هر گونه وجاهت قانونی و خارج از چارچوب معمول بین الملل و دپارتمان هسته ای و پروتکل الحاقی و معاهده ان پی تی است .

در ادامه این بیانیه آمده است : شورای امنیت مکانی برای ایمن کردن شرایط و فضای بین المللی است تا کشورها احساس کنند که با وجود شورای امنیت موقعیت ایمن تری دارند اما با تصویب قطعنامه غیر قانونی و اشتباه شورای امنیت بر علیه مقاصد صلح آمیز انرژی هسته ای شاهد هستیم یک یا دو کشور خاص خودشان را به هر دری می زنند تا ریاستشان را به جهان اثبات کنند و با تمام تلاش خود نشان دهند یک برابر با پنج و یک برابر با پانزده است یا حتی برابر همه کشورهای جهان است .

در پایان این بیانیه آمده است : تمامی کشورهای صادرکننده قطعنامه غیر منطقی علیه ایران بایستی بدانند که با صدور یک یا چند قطعنامه نمی توانند جلوی اراده ملتی هوشیار و بیدار و آزاده را بگیرند و مانع از پیشرفت آنان در علوم روز شوند کما اینکه تا به حال نتوانسته و نخواهند توانست .

جمهوری اسلامی ایران به همراه مردم فهیم و قهرمان پرور و جوانان مستعد و نخبه خود با استعانت از درگاه ایزد منان و در ظل عنایات مخصوص حضرت ولی عصر صاحب الزمان " عجل الله " و با اجرای منویات مقام معظم رهبری " مد ظله العالی " و تحت زعامت و رهبری حکیمانه ایشان و با اراده پولادین خود که در صحنه های مختلف نظام به منصه ظهور رسانده اند به خصوص در روز جمعه 24 آذر ماه به راه تعالی و پیشرفت خود ادامه داده و با اعمال اینگونه تحریم ها دست از مقصود برنداشته از پای نمی نشیند و اما کشورهای زورگو و مستکبر بدانند که جواب ایران به این قطعنامه به موقع و با در نظر گرفتن تمامی شرایط و با در نظر گرفتن سه اصل مهم عزت ، حکمت و مصلحت قاطعانه و صریح خواهد بود .