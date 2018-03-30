باغ غیرکویری ایران نقش خاطره بر دل می زند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مهم‌ترین باغ غیر کویری ایران با دریاچه ۱۰ هکتاری و جاذبه‌های منحصر بفرد و رؤیایی، تاریخ و طبیعت را به هم پیوند می زند و نقش خاطره بر دل می زند. «هوای باغ اشرف بس عالی و بهاری است».

شاه‌عباس اول صفوی دستور ساختش را داده و یکسال طول کشید تا این بنای تاریخی احداث شود و برج، کاخ و دریاچه را یکجا در خود جمع کرده است. وسعت دریاچه عباس‌آباد بهشهر بالغ بر ۱۰ هکتار بوده که در مرکز آن عمارتی به ارتفاع ۱۸ متر قرار گرفته و در فصل آبگیری دریاچه به زیرآب می‌رود. گهگاه فقط سقف آن از آب بیرون می‌آید، اما در فصول کم‌آبی تمام عمارت از آب بیرون و نمایان است، اما شگفت انگیز آن است که این ساختمان با اینکه بیش از نیمی از سال را در زیرآب به سر می‌برد اما پس از سالهای متمادی همچنان پابرجا و استوار است.

دریاچه عباس‌آباد با صدای موج‌های آرام و دلنوازش، با انبوهی از درختان که دور تا دور اش قد برافراشته‌اند و در جنگل پنهانش کرده‌اند، با آواز پرندگان و بقایای عمارت تاریخی‌اش که یادگاری از دوران صفوی است، از بهترین مقاصد برای لختی دور شدن از فضای پر دود و دم شهری و آرام گرفتن در طبیعت بی‌نظیر شهرستان بهشهر است.

زمستان و هارمونی دلنواز رنگ‌ها و روشنی آب و انعکاس هزار و یکرنگ آن در آب، تماشای برگ‌هایی که دست باد از درختان جدایشان می‌کند و به آب می‌سپاردشان، تصویر آسمان و ابرهایی که همیشه در سفرند، خنکا و طراوت هوا، همه و همه یکجا جمع شده‌اند تا مایهٔ آرامش آدمی شوند.

دریاچه عباس‌آباد آن‌قدر زیباست که می‌توان ساعت‌ها در سکوت به آن خیره شدن، حرفی نزد و از حضور در این طبیعت بی‌نظیر سرشار از لذت شد. منطقه تاریخی عباس‌آباد بهشهر از مکانهای دیدنی استان مازندران به شمار می‌آید و عمارت وسط آب در دریاچه عباس‌آباد این بنا که با مصالح آجر و ساروج در میانه آب واقع‌شده در اصل پایه ای برای کاخی بوده که اکنون اثری از آن موجود نیست.

در کنار دریاچه عباس‌آباد بهشهر، باغ بزرگ ۱۴۰ هکتاری عباس‌آباد با دارا بودن امکانات تفریحی همچون رستوران، چایخانه، نمازخانه، بازدید و اقامت از این دریاچه را راحت‌تر می‌کند. مکانیزم آبیاری که در دوره صفویه در این منطقه ایجادشده، بسیار بی‌نظیر است و یکی از شاخصه‌های ثبت این باغ در فهرست جهانی همین مکانیزم منحصربه‌فرد موجود در باغ در رابطه با چرخش آب است.

حجم آب استخر در فصول مختلف سال تغییر می‌کند تا حدی که در برخی از فصول، عمارت داخل استخر کاملاً به زیرآب فرورفته و در برخی زمان‌ها و در حالت کم‌آبی که عموماً فصل تابستان است کاملاً هویدا می‌شود. بااین‌حال و در کمال شگفتی باوجوداین همه تغییرات که به‌صورت متوالی تکرار می‌شود این بنا همچنان به‌طور مستحکم پابرجا مانده تا حیرت بازدیدکنندگان را برانگیزد.

دو برج آجری نیز در قسمت جنوب غربی باغ تاریخی عباس‌آباد به فاصله ۱۶۹ متری از آن به سمت محوطه گلباغ؛ ایستگاه توزیع آب، با قطر ۷ متر و با ارتفاع ۱۴ متر و همچنین به فاصله تقریبی ۱۸۶ متری از یکدیگر احداث‌شده‌اند.

گردشگران و مسافران از باغ ایرانی غیر کویری به‌عنوان بهشت گمشده ایران یاد می‌کنند و عبدالمطلب شریفی معاون میراث فرهنگی مازندران در رابطه با کاوش‌های باستان‌شناسی در عباس‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فصل‌های مختلف کاوش باستان‌شناسی باغ عباس‌آباد بهشهر به همت میراث فرهنگی انجام‌شده است که در بخش‌های مختلف آن ورودی باغ عباس‌آباد، فضاهای معماری، مصالح و مواد بکار رفته، سیستم‌های آب‌رسانی و... انجام شد.

شریفی، مساحت کل باغ را در حدود ۵۳۰ هکتار توصیف کرد و گفت: این مجموعه در تاریخ ۲۰ تا ۲۱ هجری قمری همزمان با تأسیس شهر اشرف به دستور پادشاهان صفوی ساخته شد.

وی باغ عباس‌آباد را بر اساس شواهد به‌دست‌آمده یکی از بی‌نظیرترین باغ‌های ایرانی ازنظر تاریخی، فرهنگی و گردشگری معرفی کرد که بخش‌های مختلفی چون باغ، کاخ، سد، محورهای آب‌رسانی و حمام مجموعه تاریخی باغ را تشکیل می‌دهد، مجموعه تاریخی عباس‌آباد بهشهر یکی از تفرج‌گاه‌های شاه‌عباس صفوی در استان مازندران واقع‌شده است که از این مجموعه تاریخی به‌عنوان شکوه باغ سازی ایرانی یاد می‌شود.

مجموعه تاریخی عباس‌آباد بهشهر برخلاف سنت باغ‌های ایرانی که عموماً در مناطق کویری ساخته می‌شوند در میان جنگل‌های سرسبز شمال کشور واقع‌شده است این مجموعه با دارا بودن باغ‌های مختلف، کاخ وسط آب، دو برج آجری در عباس‌آباد بهشهر از مجموعه‌های دیدنی است.

نصب دوربین مداربسته، مرمت محوطه‌های مختلف عباس‌آباد، نصب نرده‌ها، شناسایی درختان حاصل خیز و درختان پیر و فرسوده و... ازجمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر در باغ تاریخی عباس‌آباد انجام‌شده است.

باغ عباس‌آباد ثبت جهانی شده اما استحقاق وضعیت موجود نیست و باید توجه ویژه‌ای به آن شود، طرح تفضیلی عباس‌آباد نیز در دست مطالعه است که با نهایی شدن و اجرایی شدن آن و زوم بندی‌های مختلف از قبیل هتل، بخش گردشگری، بازی و تفریح، بازارچه و... برای حدود ۴ هزار نفر اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود که این طرح در دست بررسی و مطالعه است.

با توجه به میراثی بودن شهرستان بهشهر و وجود مناطق میراثی، گردشگری، طبیعی و مذهبی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب این شهرستان، استفاده از گردشگری، ظرفیت خوبی برای توسعه این شهرستان و رونق بخشیدن به تولید و اشتغال آن است که باید با برنامه‌ریزی مناسب از وضعیت رکود در این بخش جلوگیری و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش گردشگری به‌درستی استفاده شود چراکه حراست از میراث فرهنگی و طبیعی ضرورتی مهم برای توسعه پایدار و استفاده نسل‌های بعدی از این گنجینه‌های مهم طبیعی و تاریخی است.