ترکیب شورای شهر را پیش بینی کرده بودیم / به دنبال افزایش حضور موثر شهروندان در مدیریت شهری هستیم / تهران شهری خسته و افسرده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر احمد مسجد جامعی منتخب مردم تهران از لیست ائتلاف اصلاح طلبان برای عضویت در شورای شهر سوم ، عصر روز شنبه با حضور در خبرگزاری مهر، به تشریح دیدگاه ها و برنامه های خود پرداخت .



مسجد جامعی در خصوص انتخابات 24 آذر گفت : حضور نمایندگان هر 3 طیف اصلی فهرست های انتخاباتی همچنین راهیابی حداقل 4 نفر از اصلاح طلبان را در شورای شهر پیش بینی کرده بودم .



وی در پاسخ به این سئوال که سیاست اصلاح طلبان راه یافته به شورای شهر برای محکم ساختن سازو کار های اجتماعی در جامعه چیست، تاکید کرد: امروز دیگر ایده اصلاحات فرا گیر شده است.



وزیرسابق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود : محور اصلی کار ما در شورای شهر، توانمند سازی شهروندان با افزایش حضور موثرآنان در اداره امور شهر است و معتقدیم فضای شهر ایرانی فضایی است که همدلی و همکاری در آن بارز باشد.



وی با بیان اینکه تهران امروز شهری خسته و افسرده است، به خشونت های کلامی و فیزیکی رایج در پایتخت اشاره کرد و گفت : اولین نتیجه مشارکت این است که فضا را تلطیف می کند و اعتماد و همبستگی را افزایش می دهد.



این عضو شورای شهر سوم تهران هچنین از امکان ایجاد تشکل هایی در محله های شهری برای استفاده از ظرفیت های فکری و اجرایی با هدف پیاده کردن مردمسالاری مشارکتی سخن گفت و در این راستا به برنامه ها و راهکارهای ارائه شده اشاره کرد .



وی با یاد آوری تعهد شورای شهر نسبت به بهبود وضع زندگی روز مره مردم با پرداختن به مسائلی از قبیل مشک مسکن، و اصلاح نابسامانی هایی چون آلودگی های زیست محیطی و دشوارهای رفت و آمد در شهر در خصوص تعامل در شورای شهر بعدی میان گروهای مختلف سیاسی برای به نتیجه رساندن آنها گفت: ترکیب شورای شهر سوم از ظرفیت کارشناسی و مدیریتی خوبی برخوردار است و قطعا در تعاملات راهی برای بهبود شرایط خواهد یافت .



مسجد جامعی در پاسخ به این سئوال که برنامه های اصلاح طلبان راه یافته به شورای شهر را تا چه اندازه با برنامه های اعلام شده از سوی ائتلاف اصولگرایان که اکثریت شورای شهر را تشکیل می دهند نزدیک می داند ، گفت : اصولگرایان راه یافته به شورای شهر سوم ، تجربه شورای شهر دوم را هم دارند .



وی با بیان اینکه حوزه کارشناسی شورای شهر را نباید سیاسی دید، گفت : علیرغم تفاوت دیدگاهها و نگرش ها ما باید بتوانیم در کنارهم با ایده های خوب، جایگاه شورا را صیانت و زمینه حضور موثر و بیشتر مردم را در ساختن و اداره شهر فراهم کنیم.



مسجد جامعی به همکاری خود با اعضای شورای شهر دوم در زمان وزارت اشاره کرد و در این راستا از طرح هایی چون احداث نمایشگاه دائمی کتاب، ایجاد سالن بزرگ شهر به نام فردوسی، اجرای طرح های مشترک راجع به سینما و هنر، ساخت فضاها و سالن های فرهنگی و هنری نام برد.



وی گفت : هر چند شوراهای قبلی در مدت فعالیتشان اقدامات خوبی انجام داده اند، اما برنامه های بخش فرهنگی شورا باید تقویت شود .



این کارشناس جغرافیای انسانی با اشاره به سوابق تاریخی کهن مناطق و محلات مختلف تهران تاکید کرد : این سوابق فرهنگی و تاریخی می تواند زمینه ساز احیای هویت فرهنگی محلات و افزایش نشاط و همبستگی شود .



وی امکان شکل گیری وسیع انجمن ها و برگزاری جشنواره های هنری ، فرهنگی و ادبی و ورزشی در محلات شهر، همچنین انتشار نشریات محلی برای مناطق تهران را یاد آور شد و گفت: این برنامه ها نشاط ، طراوت و اشتغال ایجاد می کند .



رئیس موزه ملی قرآن به نقش مساجد و هیات ها و گروه های محلات در اعتماد و همبستگی شهوندان اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که برنامه های خود را در خصوص احیای هویت فرهنگی تا چه اندازه به برنامه های اعلام شده از سوی برخی اصولگرایان شورای شهر از جمله مرتضی طلایی مبنی بر لزوم تقویت همکاری شورا با مساجد و هیات های محلات نزدیک می داند، گفت : این برنامه ها خوب است، هر چند لازم است در نشست های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد تا از حالت نمایشی و سمبلیک در آید و عمق و استمرار یابد.



مدیرعامل مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها همچنین یاد آور شد : تهران مهمترین شهر آموزشی ، بزرگترین تولید کننده آثار قرآنی و اصلی ترین محل تولید محصولات هنری در منطقه است اما متاسفانه تاکنون با این دید به این شهر نگریسته نشده است .



مسجد جامعی گفت : هر شورایی در شهر تهران با مسائل روزمره همچون جابجایی مکانی، کمبود فضاهای فراغتی و آلودگی های زیست محیطی مواجه است اما به جز این مسائل جاری ، تدوین برنامه ای جامع و بلند مدت برای شهر تهران ضرورت دارد که بتواند به شکل گیری و افزایش همبستگی اجتماعی کمک کند و از آن طریق مشکلات شهری را کاهش دهد .



وی در بخش دیگری از این گفتگو بر ضرورت شفاف سازی در آمد ها و مخارج شهرداری و ارائه گزارشات مستمر به مردم تاکید کرد .