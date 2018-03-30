به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت بحران استانداری لرستان در خصوص وزش باد شدید و آغاز بارش باران در این استان، خطاب به فرمانداران اطلاعیه صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

با عنایت به وزش باد و طوفان شدید در ساعات اخیر در برخی از نقاط استان که در پاره ای از مناطق شمالی استان سرعت وزش باد به بیشتر از ۶۰ کیلومتر هم رسیده و تا ساعات آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت، لطفا دستور فرمائید به فوریت از محل اقامت و استقرار مسافران درچادرها، کمپ ها و مکان های اسکان گروهی بازدید و در صورت وجود مشکلاتی برای میهمانان، در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برطرف کردن آن اقدام کنند.

بارندگی ملایم بتدریج از ساعات آینده و از جنوب استان شروع و پیک بارش حداکثر ۱۰ میلی متر در بخش های شمالی و شرقی استان پیش بینی شده است.

گرد و غبار عربی نیز بخش های غربی و مرکزی استان را تا حدودی تحت تاثیر قرار خواهد داد.