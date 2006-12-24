وجود یک هزار موزه محلی بر اساس چشم انداز 20 ساله کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، مسعود نصرتی در همایش موزه داران آذربایجان غربی که امروز در ارومیه برگزار شد ، افزود: ایجاد این موزه ها در بحث فرهنگ ، شناخت ارزش ها ، تنوع اقلیم ، معماری تاثیر بسزایی دارد .

وی با اعلام اینکه این موزه ها و احداث آنها در کشور در حال گسترش و توسعه است اضافه کرد : در چشم انداز 20 ساله تعداد موزه های محلی در کشور به یک هزار موزه افزایش می یابد.

نصرتی از خرید تمامی آثار باستان شناسی و مردم شناسی در کشور خبر داد و گفت: در این راستا ضمن خرید آثار مردم و مجموعه داران در کشور ، به منظور حمایت از مجموعه داران وام و کمک بالاعوض در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: در این زمینه 50 تا 100 میلیون تومان برای خرید آثار در سال آینده به استان آذربایجان غربی اختصاص داده شده است .

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، نتیجه خرید آثار از مردم در کشور را جلوگیری از قاچاق اشیاء اعلام کرد.

نصرتی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور 400 موزه وجود دارد ، افزود: برخی از این موزه ها نیازمند توسعه و بهسازی است که برای انجام بهسازی و تجهیز آنها تنها 5 میلیارد تومان بودجه وجود دارد و با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی نیز در این همایش خواستار تاسیس موزه ای تخصصی از ادیان و مذاهب استان شد.

اشتری گفت: این استان به دلیل دارابودن ادیان و اقوام مختلف به عنوان یک نماد که نشان دهنده وحدت ملی کشور است ، این توانایی را دارد که این همدلی را در قالب ایجاد یک موزه در معرض عموم قرار دهد.

وی اضافه کرد: علاوه بر نشان وحدت ملی ، احداث این موزه می تواند ما را در ارتباط علمی و پژوهشی با کشورهای همسایه یاری دهد.