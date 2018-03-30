افزایش چشمگیر بازدید از برج آزادی در مقایسه با سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، "نعمت اله پایان"در بازدید از ستاد نوروزی گردشگری شهرداری تهران اظهار داشت: امسال به همت دوستان در ستاد،شاهد اقدامات مطلوبی در حوزه گردشگری هستیم و جاذبه های دیدنی و گردشگری شهر تهران به خوبی معرفی شد.

وی افزود:استقرار ایستگاه های اطلاع رسانی و راهنمای گردشگردان در مبادی ورودی و ۹۷ نقطه از شهر تهران در هدایت گردشگران بسیار مثمر ثمر واقع شد.

مدیر عامل مجموعه فرهنگی آزادی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با ستاد گردشگری شهرداری تهران برای معرفی جاذبه های دیدنی برج گفت: مجموعه فرهنگی آزادی بیش از ۱۲ هزار متر بع مساحت و فضا دارد و از جاذبه های فرهنگی و دیدنی شهر تهران است اما متاسفانه بسیاری از شهروندان تهرانی نیز از این ظرفیت بی خبر هستند اما امسال به واسطه انعقاد تفاهم نامه با ستاد گردشگری،برج آزادی به عنوان یک جاذبه گردشگری به خوبی معرفی شد.

پایان گفت: امسال میزان بازدید کنندگان از برج فرهنگی آزادی افزایش قابل توجهی داشت که این مهم را مرهون اقدامات ستاد گردشگری شهرداری تهران و تبلیغات و معرفی درست هستیم.