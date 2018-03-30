جشنواره تئاتر خیابانی ارس برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره تئاتر خیابانی منطقه آزاد، صنعتی و تجاری ارس شامگاه پنجشنبه ۹ فروردین با حضور نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس، حجت الاسلام سنجری امام جمعه شهر جلفا، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، فرمانده نیروی انتظامی منطقه و مسئولان جشنواره تئاتر «تبریزیم» و هنرمندان پیشکسوت استان برگزیدگان خود را معرفی کرد.

در ابتدای این مراسم که با اجرای رامین راستی هنرمند تئاتر آذربایجان و دبیر اجرایی جشنواره در سالن سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، نصیری دبیر جشنواره به ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره طی چند دوره گذشته پرداخت.

نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس دیگر سخنران این مراسم بود که با خیر مقدم به حاضران گفت: مهمترین مسأله ای که در دستور کار سازمان قرار دارد حرکت بالنده اقتصادی و تجاری است و برای این که در این بخش به نتیجه برسد نیاز به ارتقا و بالندگی بخش گردشگری دارد. منطقه آزاد ارس در جایی بسیار خوش آب و هوا و منطقه ای با ویژگی های خاص تاریخی، جغرافیایی و زیست محیطی شکل گرفته است که می تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی با بیان این که در سال گذشته میزان صادرات از واردات در این منطقه بیشتر بوده از حمایت سازمان از کالای ایرانی صحبت کرده و درباره ویژگی های فرهنگی منطقه نیز گفت: استعدادهای فرهنگی بالقوه ای در منطقه داریم که باید فعال شوند. تمسک به هنر و فرهنگ یکی از راه های رسیدن به اهداف تجاری و گردشگری است. اجداد ما در طول تاریخ از همین شیوه استفاده کرده اند. در صدر اسلام صوت خوش تازه مسلمانان که قرآن را می خواندند دیگران را جذب می کرد و از این راه اسلام را ترویج می کردند.

نریمان ابراز امیدواری کرد که بتوان این جشنواره را به صورت حرکتی بین المللی برگزار کرد و افزود: امیدوارم حضور شهرام کرمی موید حرکت و حمایت از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد که جشنواره تئاتر خیابانی ارس به صورت بین المللی و در ایام نوروز برگزار شود.

شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در این مراسم گفت: تئاتر به عنوان هنر با اصالت در خدمت آگاهی بخشی به جامعه قرار دارد و با هنرمندان آگاهی همچون شما می تواند به رسالتش عمل کند. امیدوارم بتوانیم در ششمین دوره جشنواره ارزیابی دقیقی داشته باشیم ، به تثبیت اش فکر کنیم و قطعا اداره کل از هیچ کمکی برای ثبت این رویداد در تقویم جشنواره های کشور دریغ نخواهد کرد. هر کمکی برای برگزاری کشوری و بین المللی جشنواره بتوانیم انجام می دهیم.

ایوب آقاخانی به نمایندگی از هیات داوران نیز بر چند نکته تاکید کرد: این جشنواره باید برای بنیاد های خودش به معنای واقعی کلمه سراسری و کشور بشود. رقبای سرسخت تر و غریبه تر باعث رشد می شوند و به آموزش شما کمک می کنند. اگر قرار است جشنواره بین الملی باشد تنها به کشو ر های همسایه بسنده نشود. رشد افراد بیشتر بر اساس غریزه هنری انجام گرفته در صورتی که نیاز به رشد از طریق آموزش برای هنرمندان این جشنواره دیده می شود. مسلما مسئولان منطقه فرهنگ را در تقویت زیر ساخت های فرهنگ اقتصاد استفاده می کنند و نه در تقویت خود اقتصاد . پرداخت طرح و ایده در تئاتر خیابانی باید با ظرافت طبع برسد و از شلختگی پرهیز شود.

حجت الاسلام سنجری امام جمعه جلفا نیز در سخنانی کوتاه ابراز امیدواری کرد که تلاش هنرمندان و دست اندرکاران جشنواره در سال آینده دو چندان بیشتر شود.

وی با اشاره به جاذبه هنر تئاتر که از نوجوانی با او همراه بوده و نمی گذارد که نسبت به این هنر بی تفاوت باشد، به ماندگاری واقعه عاشورا و اربعین از طریق ابزار هنر تا امروز پرداخته و ابراز تاسف کرد که فقه هنر نداریم.

وی از شهرام کرمی و نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس خواست تا کمک کنند که جشنواره به صورت کشوری و بین المللی برگزار شود و با خطاب قرار دادن هنرمندان حاضر در جشنواره و یاد از برخی نمایش ها بر قدم های پرخیر هنرمندان و آثار جذابشان درود فرستاده و گفت: کلام آخر این که من شما و هنر را دوست دارم.

در پایان این مراسم لوح قدردانی اداره کل هنرهای نمایشی توسط شهرام کرمی به نریمان مدیرعامل منطقه آزاد ارس اهدا شد.

اعلام نتایج و معرفی برگزیدگان جشنواره

با نظر هیات داوران ۴ اثر به عنوان آثار برگزیده این دوره از جشنواره انتخاب شدند. نمایش های آشوب، ما نمایشگران امروز، مردان هیرون و ماشین زمان، به طور مشترک شایسته عنوان برگزیده این دوره از جشنواره شدند.

همچنین نمایش آدی و بیدی نیز به عنوان اثر برگزیده از نگاه تماشاگران، معرفی شد.

در زمینه کارگردانی نیز عنوان نخست به الناز غفاری، کارگردان نمایش، ما نمایشگران امروز رسید. هیام احمدی، کارگردان مردان هیرون و محمد یوسفی زاده کارگردان ماشین زمان نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را نصیب خود کردند. در این بخش، جعفر صدیقی، کارگردان اثر آشوب نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش بهترین بازیگر مرد این دوره از جشنواره، رتبه اول بهترین بازیگری به وریا غفوری، بازیگر اثر ما نمایشگران امروز رسید. رتبه دوم نیز به طور مشترک به مصطفی پورقائم از نمایش آشوب و مصطفی دهشت برای نمایش فیروز آری یا نه، رسید. رتبه سوم این بخش نیز به طور مشترک به فرهاد طوفان برای نمایش قلم های رستگار و فرامرز غلامیان برای نمایش مردان هیرون رسید. در این بخش از آراز پیوندی و تایماز پیوندی نیز تقدیر شد.

در بخش بهترین بازیگر زن نیز نازیلا امینی برای اثر ما نمایشگران امروز شایسته عنوان نخست شناخته شد. ساناز درویشی نیز به خاطر نمایش عتیقه شایسته تقدیر شناخته شد.

در حوزه طراحی فضا نیز هیام احمدی و محمد یوسفی زاده به عناوین برتر رسیدند.

در زمینه طرح و ایده نیز عناوین برتر به هیام احمدی، پژمان شاهوردی و موسی احمدی رسید.

ساریه امینی و عباس نجاری نیز در بخش طراحی لباس عناوین برتر جشنواره را کسب کردند.

ناصر ولایی و حسن رستمی نیز در بخش بروشور و پوستر شایسته تقدیر شناخته شدند.