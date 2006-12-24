اسامی بازیکنان پرسپولیس برای دیدار فردا اعلام شد/ اولین بازی واعظی برای سرخپوشان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دنیزلی بعد از پایان تمرین امروز نام 16 بازیکن را برای حضور در اردو اعلام کرد. واعظی، حقیقی، رضایی، حاجی زاده، نوری، زارعی، واحدی نیکبخت، اسدی، معدنچی، بادامکی، صلاح حسن، رضائیان، قویدل، اولادی، پروین و خرسندی 16 بازیکنی هستند که می بایست ساعت 19 عصر امروز برای حضور در اردوی شبانه روزی به هتل آزادی بروند.

همچنین مصطفی دنیزلی تصمیم گرفته است در بازی با شهر صنعتی کاوه مهدی واعظی دروازه بان سابق تیم ملی را در ترکیب اصلی به میدان بفرستد و از علیرضا حقیقی به عنوان دروازه بان ذخیره استفاده کند. بدین ترتیب فرشیدکریمی دروازه بان ثابت پرسپولیس در فصل جاری که در 3 بازی گذشته دروازه اش را بسته نگه داشته بود در این بازی غایب خواهد بود.

کریم باقری، محمدرضا مامانی، داود سیدعباسی، فرزاد آشوبی، فراز فاطمی و الونگ به علت آسیب دیدگی و رابرت ساها نیز به خاطر سفر به چک در این بازی حضور ندارند و دنیزلی به خاطر آسیب دیدگی بیش از 6 بازیکن نتوانست فهرست 18 نفره تیمش را تکمیل کند.

زرینه: حاجی زاده می تواند بازی کند، الونگ نیازی به جراحی ندارد

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد الونگ الونگ از یک ماه دیگر می تواند در میادین رسمی به میدان برود اما ابوالفضل حاجی زاده فعلاً برای همراهی تیم در بازی با شهر صنعتی کاوه مشکلی ندارد.

فرید زرینه در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس افزود: بعد از گرفتن عکس رنگی مشخص شد که مینیسک حاجی زاده آسیب دیده اما این بازیکن را با فیزیوتراپی درمان می کنیم.بنابراین این بازیکن می تواند پرسپولیس را در بازیهای رسمی همراهی کند اما یکماه دیگر باید به فیزیوتراپی ادامه دهد و در صورتی که آسیب دیدگی اش به طور کامل برطرف نشود ممکن است تحت عمل جراحی قرار گیرد.

زرینه درباره وضعیت الونگ الونگ گفت: بعد از مشورت با چند پزشک به این نتیجه رسیدیم که الونگ نیازی به عمل جراحی ندارد و برنامه فیزیوتراپی او را بعد از 3 روز استراحت آغاز می کنیم. البته امروز دکتر هاشمیان از اتریش هم با بنده تماس گرفتند و خواهان آن شدند که در صورت موافقت باشگاه، این بازیکن به اتریش برود تا بعد از یکسری آزمایشات خاص کار فیزیوتراپی را آغاز کنیم. در مجموع باید بگویم که الونگ نیازی به عمل جراحی ندارد و تا یکماه دیگر می تواند پرسپولیس را در بازیهای رسمی همراهی کند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و شهر صنعتی کاوه ساعت 15 فردا در مرحله یک شانزدهم رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.