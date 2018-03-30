برخورد با شبکه های توزیع محلی در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ، سردار مسعود زاهدیان در جلسه قرارگاه نوروزی در غرب استان تهران با تبریک سال جدید وتقارن با ماه رجب بیان داشت: پلیس نقش مهمی در تامین امنیت برعهده دارد که این نقش در جامعه اسلامی یک مجاهدت محسوب می شود و امید است به برکت زحمات حاصله امنیت پایدار در کشور حاصل شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه منطقه غرب استان تهران به دلیل بافت خاص اجتماعی مهم و آسیب پذیر است و هم آسیب پذیری را ایجاد می کند، تصریح کرد: بخشی از جرایم مهمی که در تهران اتفاق می افتد ریشه در حاشیه تهران و به خصوص حوزه سرزمین غرب استان تهران دارد.

وی بیان داشت:مباحثی که خدمت حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص آسیب های اجتماعی مطرح شد ، ۵ آسیب در جامعه مشخص شد که حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) فرمودند، آنچه امروز کشور را تهدید می کند آسیب های اجتماعی است که مهمترین این آسیب ها نیز انواع موادمخدر در جامعه می باشد.

سردار زاهدیان تصریح کرد: توسعه فعالیت های اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت های مردمی یکی از راهکارهای مهم است که این امر از اولویت های امروز پلیس به شمار می رود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه استفاده از شبکه های اطلاعاتی به ویژه در حوزه کلانتری ها می تواند منجر به توفیقات و کشفیات خوبی شود، گفت: در حوزه موادمخدر اولویت سال جاری برخورد با شبکه های توزیع محلی و نیز باراندازهای غرب استان تهران است که این مقوله می بایست مورد توجه استان های همجوار و نیز شهرستان های تابعه قرار گیرد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجابا بیان اینکه توجه لازم به کادر سازی از دیگر راهکارهای مهم در کسب توفیقات ماموریتی است، تصریح کرد: انتقال دانش و تجربیات از مهم ترین اولویت هایی است که می بایست انجام شود و ارتقاء سطح دانش پرسنل جوان از طریق انتقال تجارب می بایست در دستور کار فرماندهان و مدیران باشد.

سردار زاهدیان در پایان با شاره به اینکه جمع آوری معتادان متجاهر و پاکسازی آنان و نیز جمع آوری خرده فروشان نیز باید مورد توجه قرار گیرد خاطرنشان کرد: امید است با برنامه هایی که در سال جاری پیش رو خواهیم داشت شرایطی فراهم شود که که کمترین آسیب اجتماعی برای مردم فراهم شود