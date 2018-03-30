کشف ۲۳۰۰ قطعه طیور غیر بهداشتی در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته یگان امداد شهرستان بهار حین گشت زنی در محور های مواصلاتی منتهی به استان همجوار، کامیون حامل طیور را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی گفت: طی بازرسی از این محموله که از استان های غربی کشور بارگیری شده بود تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه طیور، فاقد هرگونه مجوز بهداشتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار گفت: محموله توقیفی برای اقدامات مراحل قانونی به پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان تحویل شد.

کشف ۸ فقره سرقت در شهرستان بهار

فرمانده انتظامی شهرستان بهار همچنین از دستگیری ۲ سارق و کشف ۸ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

وی عنوان کرد: پیشگیری از سرقت و دستگیری سارقان را باید از جمله جرایمی دانست که همواره در طرح های انتظامی شهرستان بهار در کانون توجه کارکنان است.

وی در ادامه افزود: کارکنان انتظامی این شهرستان از ابتدای سال ۹۷ تاکنون با تلاش مضاعف و بکارگیری اقدامات پیش‌دستانه در مبارزه با سارقان، موفق به دستگیری ۲ نفر سارق و کشف ۸ فقره انواع سرقت شدند.