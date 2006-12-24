شورای نگهبان احتمالا با شرط مدرک فوق لیسانس برای نامزدی مجلس مخالفت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مولی قربانی که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت از تصویب طرح اصلاح بند چهارماده 28 قانون انتخابات مجلس مبنی بر دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس برای داوطلبان نمایندگان مجلس و استثناء قایل شدن برای نمایندگان فعلی و ادوار گذشته انتقاد کرد .

وی اظهار داشت : در نظر گرفتن مدرک فوق لیسانس و برخورداری از 5 سال سابقه مدیریت برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی به مصلحت نیست و نباید در راستای محدود کردن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم گام برداشت .

نماینده قائنات تصریح کرد : از آنجا که شرط خواندن و نوشتن برای انجام وظایف نمایندگی لازم بود ، به عنوان تنها شرط تحصیلی نامزدی مجلس در قانون اساسی قید شده است .

قربانی خاطرنشان کرد که نباید با ایجاد محدودیت ، مانع آزادی عمل مردم در انتخاب نمایندگان آنها شد و گرچه مدرک کارشناسی برای انجام اقدامات کارشناسانه لازم است اما شورای نگهبان از مسئله به علت اخلال در حقوق مردم مخالفت خواهد کرد.