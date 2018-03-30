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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

معاون رئیس جمهور:

شادی و نشاط حلقه مفقوده جامعه است

شادی و نشاط حلقه مفقوده جامعه است

قزوین- معاون رئیس جمهور گفت: شادی و نشاط حلقه مفقوده جامعه است که شهرداری ها با برگزاری برنامه های مفرح باید آن را تامین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سفر به قزوین از اولین جشنواره ملی فرهنگ و سنن ایرانی در سرای سعدالسلطنه و بناهای تاریخی قزوین دیدن کرد.

وی در این بازدید گفت: اجرای برنامه های شاد و فرهنگی در بناهای تاریخی به ویژه تعطیلات نوروزی در شهرها می تواند در ایجاد نشاط و شادابی مردم تأثیرگذار باشد و به تقویت امید در میان مردم منجر شود.

وی بیان کرد: قزوین ظرفیت های تاریخی و گردشگری فراوانی دارد که برای نمونه احیای کاران سرای سعدالسلطنه به عنوان قطب گردشگری استان قزوین و بهره گیری از آن برای اجرای جشنواره فرهنگ و سنن ایرانی اقدام بسیار خوبی بوده که شهرداری آن را با خموفقیت انجام داده است.

معاون رئیس جمهور یادآورشد: با اجرای این جشنواره زمینه ارائه فرهنگ و رسوم اقوام ایرانی فراهم شده و یکی از حوزه هایی که شهرداری ها می توانند در آن ورود کنند و اقدام مؤثری انجام دهند، حوزه فرهنگی است و راه اندازی مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی، استفاده از استعداد هنرمندان و بازسازی واحیای بناهای تاریخی برای اجرای برنامه های شاد می تواند در اولویت برنامه های شهرداری ها قرار گیرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: شادی و نشاط حلقه گمشده در خانواده هاست و باید در راستای شاد کردن جامعه و خانواده ها همه سازمانهای فرهنگی تلاش مضاعف کنند.

انصاری از تلاش استانداری و مدیریت شهری قزوین در برگزاری اولین جشنواره ملی فرهنگ و سنن ایرانی تقدیر کرد.

کد مطلب 4260417

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