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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۵۸

علی دایی پس از پیروزی برابر نماینده اردبیل :

می توانستیم بیش از دو گل به ذوب آهن بزنیم/ با شکست استقلال قهرمان نیم فصل می شویم

می توانستیم بیش از دو گل به ذوب آهن بزنیم/ با شکست استقلال قهرمان نیم فصل می شویم

سرمربی - بازیکن تیم فوتبال سایپا تهران گفت: استقلال حریف قدرتمندی برای ماست و پس از کسب برتری برابر این تیم به قهرمانی در نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر می اندیشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برگزاری بازی تمیش برابر ذوب آهن اردبیل در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: استقلال نمی تواند برای ما حریف آسانی باشد. بالطبع بازی با این تیم توانی مضاعف را می طلبد و فکر کردن به قهرمانی نیم فصل شاید ما را از کسب نتیجه دراین بازی دور کند. به همین خاطرتا پیش از برگزاری دیدار برابر استقلال و کسب پیروزی در این بازی به هیچ وجه به عنوان به قهرمانی نیم فصل و نتیجه بازیهای پیش رو فکر نمی کنیم.

وی ادامه داد: گلزنی من به استقلال چندان مهم نیست. هدف من و سایر بازیکنان سایپا کسب موفقیت و پیروزی در این بازی است نه اینکه کدام بازیکن می تواند دروازه استقلال را باز کند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به بازی تیمش برابرذوب آهن اردبیل اذعان داشت: حریف از نظر قدرت بدنی در شرایطی ایده ال بود اما در زمینه تاکتیکی یارای مقابله با تیم ما را نداشت و در نهایت همین مسئله باعث پیروزی ما در این دیدار شد.

دایی تصریح کرد: بازیکنان سایپا در مصاف با ذوب آهن اردبیل کم دقت ظاهر شدند و اگر مهاجمان تیم ما تا اندازه ای بیشتر دقت می کردند می توانستیم با نتیجه ای بهتر از پیروزی 2 برصفر بازی را از آن خود کنیم. بطورحتم پیش از بازی برابر استقلال این مشکل را برطرف می کنیم تا به نتیجه ای قابل قبول دست یابیم.

کد مطلب 426043

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