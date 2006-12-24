می توانستیم بیش از دو گل به ذوب آهن بزنیم/ با شکست استقلال قهرمان نیم فصل می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برگزاری بازی تمیش برابر ذوب آهن اردبیل در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: استقلال نمی تواند برای ما حریف آسانی باشد. بالطبع بازی با این تیم توانی مضاعف را می طلبد و فکر کردن به قهرمانی نیم فصل شاید ما را از کسب نتیجه دراین بازی دور کند. به همین خاطرتا پیش از برگزاری دیدار برابر استقلال و کسب پیروزی در این بازی به هیچ وجه به عنوان به قهرمانی نیم فصل و نتیجه بازیهای پیش رو فکر نمی کنیم.

وی ادامه داد: گلزنی من به استقلال چندان مهم نیست. هدف من و سایر بازیکنان سایپا کسب موفقیت و پیروزی در این بازی است نه اینکه کدام بازیکن می تواند دروازه استقلال را باز کند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به بازی تیمش برابرذوب آهن اردبیل اذعان داشت: حریف از نظر قدرت بدنی در شرایطی ایده ال بود اما در زمینه تاکتیکی یارای مقابله با تیم ما را نداشت و در نهایت همین مسئله باعث پیروزی ما در این دیدار شد.

دایی تصریح کرد: بازیکنان سایپا در مصاف با ذوب آهن اردبیل کم دقت ظاهر شدند و اگر مهاجمان تیم ما تا اندازه ای بیشتر دقت می کردند می توانستیم با نتیجه ای بهتر از پیروزی 2 برصفر بازی را از آن خود کنیم. بطورحتم پیش از بازی برابر استقلال این مشکل را برطرف می کنیم تا به نتیجه ای قابل قبول دست یابیم.