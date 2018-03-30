کشف ۱۱۴ هزار عدد انواع مواد محترقه در بهار

سرهنگ فرامرز به گذر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور به حداقل رساندن حوادث و آسیب های ناشی از انفجار مواد محترقه در ایام نوروز و روز سیزدهم فروردین، طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه در محورهای مواصلاتی و درون شهری استان همدان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح با تلاش جمعی کارکنان انتظامی شهرستان بهار از ابتدای فروردین تاکنون ۱۱۳ هزار ۸۰۲ عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز کشف و جمع آوری شده و در این راستا نیز تعداد ۲ نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

جانشین انتظامی استان همدان همدان با اشاره به خطرات و آسیب های مواد محترقه عنوان کرد: پلیس با شادی های مردم مخالف نیست اما برخورد با برهم زنندگان امنیت و آسایش شهروندان و توزیع کنندگان مواد محترقه با جدیت تمام در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی گفت: در این راستا از خانواده ها درخواست داریم با آموزش و گوشزد نمودن خطرات مواد محترقه از فرزندان و جوانان خود مراقبت کنند.