جشن های نوروزگاه ظرفیت گردشگری گلستان را به خوبی معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان، مراسم جشن ملی نورزگاه در منطقه نمونه گردشگری پارک کبودوال علی آباد کتول، با حضور سید مناف هاشمی استاندار گلستان، مرتضی شکوهی، مدیرکل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اسدالله قره خانی نماینده مردم شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، ابراهیم کریمی، دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر، علی نصیبی مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد.

سید مناف هاشمی، در این مراسم، اظهار کرد: جشن های ملی نوروزگاه توانسته گلستان را به نحو مطلوبی به گردشگران معرفی کند.

وی گفت: از همه عزیزانی که برای برگزاری جشن های ملی نوروزگاه و شادمانی مسافران و هموطنان عزیز در سراسر استان تلاش کردند، تشکر می کنم.

هاشمی در ادامه با اشاره به شعار گلستان مقصد گردشگران، افزود: خوشحالیم که مسافران و گردشگران عزیز گلستان را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند و از زیبایی های این استان دیدن می کنند؛ این امر وظیفه ما در موضوع زیرساخت های گردشگری از جمله پذیرش این عزیزان در هتل ها و اقامتگاه هایی که در سطح استان داریم و ارائه خدمات مناسب به آنها سنگین تر می کند.

استاندار در ادامه به جشن و شادمانی هایی که در سطح استان در حال برگزاریست اشاره کرد و افزود: جشن های ملی نوروزگاه و شادمانی های دیگر در سراسر استان توانسته گلستان را به نحو مطلوبی به گردشگران معرفی کند و موجبات شادی را برای این عزیزان فراهم آورد.

وی اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که گلستان را به خوبی معرفی نماییم و به یقین کمتر استانی است که همه زیبایی های طبیعی و تاریخی را همانند گلستان با هم داشته باشد.

هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: برنامه های بسیار خوبی در حوزه گردشگری طراحی شده است و یا در حال طراحی است که این استان را از امکانات گردشگری مناسب غنی می کند و این موضوع در معرفی استان به گردشگران کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: ایجاد اشتغال در حوزه اقامتگاههای بوم گردی در روستاها یکی از برنامه های جدی ما در سال ۹۷ است.

هاشمی در ادامه به نقاط قوت استان در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: اجرای طرح جزیره آشوراده که تنها جزیره مسکونی دریای خزر است، طرح دیوار دفاعی گرگان به عنوان سومین دیوار بزرگ دفاعی جهان، پرورش اسب اصیل ترکمن و کورس های سوار کاری و ارتقا هتل های استان که از محل رفع موانع تولید تسهیلات دریافت کردند در سال ۱۳۹۷ به عنوان مکمل همدیگر از نقطه قوت های گلستان برای جذب گردشگران است.

همچنین در این مراسم اسدالله قره خانی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ضمن تبرک سال نو، بیان کرد: در شهرستان علی آباد کتول طرح هایی از گذشته انجام شده است و انشالله امسال شاهد طرح های بسیار خوبی در حوزه اشتغالزایی، گردشگری، صنایع تبدیلی وغیره خواهیم بود.

وی افزود: انشالله با همکاری بخش خصوصی، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه ها امسال شاهد آغاز فعالیت های اجرایی پروژه تله کابین علی آباد هم باشیم.

در ادامه، ابراهیم کریمی در این مراسم به آمار اقامت گردشگران و مسافران تاکنون اشاره کرد و افزود: از ۲۷ اسفند ۹۶ تا هشت فروردین ۹۷ تعداد ۵۹۰ هزار و ۵۸۳ نفر در این استان اقامت داشته اند که نسبت به سال گذشته همین تاریخ رشد ۵۵ درصدی را شاهد بوده ایم.

وی در ادامه به رشد ۳۰ درصدی بازدید از جاذبه های گردشگری گلستان تاکنون اشاره کرد و گفت: از آغاز فعالیت های ستاد اجرایی خدمات سفر استان تا کنون سه میلیون و ۳۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر از جاذبه های فرهنگی- تاریخی و طبیعی استان بازدید کرده اند.

در پایان مراسم سید مناف هاشمی استاندار گلستان به همراه دیگر مسئولان استانی و شهرستانی از مسیر آبشار تمام خزه ای کبودوال بازدید کرد.