۶۰ سارق و توزیع کننده مواد مخدر در استان مرکزی دستگیر شدند

سیامک قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش ماموران انتظامی استان مرکزی و در راستای برقراری امنیت بیشتر در ایام نوروزی، طی دو روز اخیر ۶۰ نفر به اتهام سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر در این استان دستگیر شدند.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: طی این عملیات و بازجویی از سارقان دستگیر شده، تاکنون بیش از ۶۰ فقره سرقت کشف شده است.

قاسمی بیان کرد: از مجموع ۶۰ فقره سرقت کشف شده طی عملیات اخیر پلیس استان، ۲۰ فقره مربوط به سرقت از منازل و اماکن خصوص بوده است.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: همچنین ۲۴ فقره سرقت محتویات و لوازم خودرو و شش فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت، بخشی از کشفیات صورت گرفته در اجرای عملیات دو روز گذشته پلیس استان بود.

وی تصریح کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحویل داده شدند تا تصمیم گیری قانونی در مورد آنها صورت پذیرد.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به اطلاع پلیس استان برسانند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شده و بستر هنجارشکنی و تخلف در سطح جامعه از بین برود.