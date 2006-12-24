متون درسی حوزه بررسی می شود

مدیر دفتر طلاب جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : در این جلسه که هشتمین نشست از سلسله جلسات علمی کاربردی "نگاه نو" است، حجت الاسلام صفایی بوشهری - نویسنده کتاب بدایه النحو در موضوع غنی سازی متون آموزشی حوزه با تکیه بر سنت ها سخنرانی خواهد کرد.

محقق افزود: در این نشست، موضوعاتی مانند تغییر و تحول محتوایی، شکلی و روشی در کتاب های درسی حوزه های علمیه، غنی سازی و بهسازی منابع آموزشی حوزه و دیگر مباحث مرتبط بررسی خواهد شد.

وی افزود: این نشست ساعت 18 تا 30/19 امروز یکشنبه 3 دی ماه در سالن همایش های انجمن های علمی حوزه برگزار می شود.