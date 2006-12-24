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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۲۳

مسئول دفتر طلاب جوان حوزه علمیه قم :

متون درسی حوزه بررسی می شود

متون درسی حوزه بررسی می شود

نشست بررسی متون درسی حوزه عصر امروز توسط دفتر طلاب جوان حوزه علمیه قم برگزار می شود.

مدیر دفتر طلاب جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : در این جلسه که هشتمین نشست از سلسله جلسات علمی کاربردی "نگاه نو" است، حجت الاسلام صفایی بوشهری - نویسنده کتاب بدایه النحو در موضوع غنی سازی متون آموزشی حوزه با تکیه بر سنت ها سخنرانی خواهد کرد.

محقق افزود: در این نشست، موضوعاتی مانند تغییر و تحول محتوایی، شکلی و روشی در کتاب های درسی حوزه های علمیه، غنی سازی و بهسازی منابع آموزشی حوزه و دیگر مباحث مرتبط  بررسی خواهد شد.

وی افزود: این نشست ساعت 18 تا 30/19 امروز یکشنبه 3 دی ماه در سالن همایش های انجمن های علمی حوزه برگزار می شود.

کد مطلب 426045

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