متحدین‌ ترکیه موضع شفافی در قبال تروریسم اتخاذ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیم کالین» سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در توییتر گفت: انتظار داریم متحدین‌مان به‌جای برداشتن گام‌هایی که به مشروعیت هرچه بیشتر ساختارهای تروریستی منجر می‌شود، موضعی شفاف در قبال تروریسم اتخاذ کنند.

اظهارات کالین درحالی مطرح شد که دیروز پنجشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه قصد دارد برای جلوگیری از پیشرفت نیروهای ترکیه، به منبج نیرو اعزام کند.

وی همچنین در دیدار با گروهی از سران کرد سوریه ابراز امیدواری کرده بود که فرانسه و جامعه جهانی بتوانند مذاکراتی را میان نیروهای دموکراتیک کُرد سوری و ترکیه ترتیب بدهند.

این درحالی است که این پیشنهاد امروز از سوی «بکیر بوزداغ» معاون نخست‌وزیری ترکیه رد شد.

وی نیز در پیامی توییتری نوشت: به آنهایی نیز که به همکاری با گروه‌های تروریستی می‌پردازند، به چشم هدف نگاه می‌کنیم. امیدواریم فرانسه چنین اقدام نسنجیده‌ای انجام ندهد.