تندبادی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت همدان را درنوردید

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سرعت باد در استان همدان خبر داد و گفت: طی ساعات آینده بر سرعت وزش باد افزوده می شود.
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: وزش تندباد که از دیشب در این استان آغاز شده تا اواخر امروز به طور متناوب ادامه خواهد داشت.
پیرتاج افزود: طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان همدان نیمه ابری گاهی با افزایش ابر همراه با بارش پراکنده باران و وزش شدید باد پیش بینی می شود.
معاون توسعه وپیش بینی اداره کل هواشناسی استان همدان یادآور شد: سرعت وزش باد در همدان هم اکنون بیش از ۷۰ کیلومتر برساعت است.
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