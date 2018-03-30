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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان همدان:

تندبادی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت همدان را درنوردید

تندبادی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت همدان را درنوردید

همدان - معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: تندبادی با سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت اکثر مناطق استان همدان را درنوردید.

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سرعت باد در استان همدان خبر داد و گفت: طی ساعات آینده بر سرعت وزش باد افزوده می شود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: وزش تندباد که از دیشب در این استان آغاز شده تا اواخر امروز به طور متناوب ادامه خواهد داشت.

پیرتاج افزود: طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان همدان نیمه ابری گاهی با افزایش ابر همراه با بارش پراکنده باران و وزش شدید باد پیش بینی می شود.

معاون توسعه وپیش بینی اداره کل هواشناسی استان همدان یادآور شد: سرعت وزش باد در همدان هم اکنون بیش از ۷۰ کیلومتر برساعت است.

کد مطلب 4260454

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