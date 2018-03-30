همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی با هدف ورزش و تندرستی و نشاط اجتماعی در آستانه میلاد امام علی(ع) و روز جمهوری اسلامی در بندر اُلی شمالی برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی اُلی شمالی در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه یه فراگیر شدن بیماری های قلبی، عروقی و فشار خون و چاقی در جامعه نیاز است ورزش همگانی در بین جامعه نهادینه شود.

وی ادامه داد: ورزش شرایط جسمی و روحی افراد را حفظ می کند و با افزایش شور و نشاط در جامعه، زمینه بروز آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

پولادی با بیان اینکه در روستاها به امر ورزش کمتر توجه می شود گفت: توسعه ورزش و زیرساخت های ورزشی باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: در راستای ایجاد نشاط و شادابی در فضای روستا امروز برنامه پیاده روی خانوادگی با حضور پر شور مردم برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی روستای اُلی شمالی عنوان کرد: مسیر پیاده روی از مدرسه قدیم روستا به سمت پارک ساحلی است که در پایان به قید قرعه بیش از ۹۰ جایزه شامل دوچرخه، کارت هدیه، پتو، چایی ساز و سایر لوازم خانگی به شرکت کنندگان اهداء شد.

وی اضافه کرد: روستای اُلی شمالی با ساحل زیبا، اسکله و پارک ساحلی خود در ایام نوروز پذیرای مهمانان نوروزی بوده که البته در طول سال افراد زیادی از شهرها و روستاهای اطراف در این مکان حاضر می شوند.

در پایان مراسم از دهیار و اعضای شورای اسلامی سابق، جانبازان، فعالین فرهنگی و ورزشی، دانش آموزان برتر و خیرین تجلیل شد.