۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

در نهمین روز از فروردین ماه جاری؛

۷۰۳هزار تردد در محورهای استان مرکزی به ثبت رسید

۷۰۳هزار تردد در محورهای استان مرکزی به ثبت رسید

اراک- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از ثبت بیش از ۷۰۳ هزار تردد در محورهای استان مرکزی طی نهمین روز از فروردین ماه جاری خبر داد.

علی زندی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نهمین روز از ایام نوروز سال جاری، ۷۰۳ هزار و ۱۴۸ مورد تردد وسایل نقلیه در محورهای استان مرکزی به ثبت رسیده که نسبت به همین روز در سال گذشته ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: میانگین سرعت در ترددها نیز ۸۹ کیلومتر بر ساعت بوده که نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی بیان کرد: همچنین درصد تخلفات سرعت غیر مجاز در محورهای استان طی این روز ۱۴ درصد بوده که هفت درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: تعداد وسایل نقلیه ورودی به استان طی روز گذشته نسبت به سال قبل ۲۲ درصد و تعداد وسایل نقلیه خروجی از استان شش درصد افزایش داشته است.

زندی فر تصریح کرد: پرترددترین محورها در نهمین روز سال، محور  شازند - اراک و آزادراه ساوه - تهران بوده اند و درصد تردد وسایل نقلیه سنگین در استان یازده درصد بوده که سه درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی ادامه داد: بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه سنگین نسبت به کل تردد انجام شده در استان طی روز گذشته مربوط به محور دلیجان - سلفچگان است.

