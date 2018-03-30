کشف ۶۱ کیلوگرم تریاک از یک کامیون/ بسته بندی در ۵۲ پاکت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بخشنده در تشریح این خبر گفت: در پی اطلاع از اینکه فردی با خرید مواد مخدر از استان های شرقی کشور و انتقال آن به پایتخت و همچنین توزیع گسترده آن ماموران این پلیس برای دستگیری متهم، وارد عمل شدند.

وی گفت: انجام تحقیقات ادامه داشت تا اینکه در پایش های اطلاعاتی مشخص شد که متهم مقدار قابل توجهی مواد مخدر از قاچاقچیان شرق کشور خریداری کرده و قصد دارد آن را در ایام تعطیلات نوروز با یک کامیون بنز به پایتخت منتقل کند که تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد.

سرهنگ بخشنده ادامه داد: تیم هایی از ماموران با هماهنگی مرجع قضایی به محورهای مواصلاتی شهر تهران اعزام وپس از چندین ساعت گشتزنی نامحسوس و هدفمند، سرانجام کامیون مورد نظر را در اتوبان یاسینی شناسایی کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر عنوان داشت: بلافاصله ماموران در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه خودرو موصوف را متوقف، و متهم را دستگیر کردند .

سرهنگ بخشنده با اشاره به اینکه ماموران در بازرسی از کامیون بنز موفق شدند ۵۲ بسته تریاک جمعاً به مقدار ۶۱ کیلوگرم مواد مخدر کشف کنند، اظهار کرد: متهم به همراه مواد کشف شده به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر منتقل و پس از تکمیل پرونده، برای انجام مراحل قضایی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.