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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

رییس مرکز مدیریت حوادث البرز خبر داد:

انتقال مصدومان حادثه رانندگی اتوبان کرج با اورژانس هوایی

انتقال مصدومان حادثه رانندگی اتوبان کرج با اورژانس هوایی

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: دو مصدوم بدحال تصادف در اتوبان کرج قزوین توسط بالگرد اورژانس هوایی البرز به مرکز درمانی منتقل شدند.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد شدید خودروی پراید با گاردریل در لاین شمالی اتوبان کرج - قزوین محدوده پل کارخانه سیمان آبیک راننده همراه با سرنشین به شدت آسیب دیده و دچار کاهش هوشیاری و جراحات شدند.

وی با افزود: تکنسینهای حاضر اقدامات درمانی لازم برای نجات جان مصدومان را شروع کرده و با توجه به شرایط مصدومان، ترافیک سنگین و بعد مسافت تا مرکز درمانی تخصصی، مصدومین بعد از رها سازی توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز گفت: این مورد هشتمین پرواز از ابتدای طرح سلامت نوروزی اورژانس هوایی البرز بوده و طی این مدت ۱۸ مصدوم بدحال در سریعترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شده‌اند.

کد مطلب 4260480

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