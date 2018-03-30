انتقال مصدومان حادثه رانندگی اتوبان کرج با اورژانس هوایی

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد شدید خودروی پراید با گاردریل در لاین شمالی اتوبان کرج - قزوین محدوده پل کارخانه سیمان آبیک راننده همراه با سرنشین به شدت آسیب دیده و دچار کاهش هوشیاری و جراحات شدند.

وی با افزود: تکنسینهای حاضر اقدامات درمانی لازم برای نجات جان مصدومان را شروع کرده و با توجه به شرایط مصدومان، ترافیک سنگین و بعد مسافت تا مرکز درمانی تخصصی، مصدومین بعد از رها سازی توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز گفت: این مورد هشتمین پرواز از ابتدای طرح سلامت نوروزی اورژانس هوایی البرز بوده و طی این مدت ۱۸ مصدوم بدحال در سریعترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل شده‌اند.