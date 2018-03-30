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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۵۳

زخمی شدن ۷ جوان فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله صهیونیست ها

زخمی شدن ۷ جوان فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله صهیونیست ها

گزارش های رسانه ای حاکی است که در جریان حمله نظامیان رژیم اشغالگر قدس به سوی تظاهرات کنندگان فلسطینی در مرز نوار غزه، دست کم هفت جوان فلسطینی زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، هفت جوان فلسطینی امروز جمعه به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر قدس در مرز نوار غزه زخمی شدند.

منابع پزشکی اعلام کرده اند که این افراد برای مشارکت در تظاهرات بزرگ بازگشت به مناطق نزدیک به مرز نوار غزه با اراضی اشغالی حرکت کرده بودند که به وسیله نظامیان اسرائیلی مورد هدف قرار گرفتند.

پیشتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز شهروندان فلسطینی را تهدید کرده بود که آنها با حضور در این تظاهرات جان خود را به خطر می اندازند.

در سالروز «روز زمین» تظاهرات هزاران فلسطینی با عنوان «تظاهرات بزرگ بازگشت» آغاز شده است و شهروندان فلسطینی حرکت خود به سوی مناطق مرزی نوار غزه را آغاز کرده اند. 

کد مطلب 4260481

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