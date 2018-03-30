افزایش تولید رفع مشکل بیکاری را به همراه دارد/ مراقبت از طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن مرادی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز تاکید کرد: امام علی(ع) مردم ایران را ملتی عالم و با حمکت می داند که خودشان عاشقانه به طرف اسلام آمدند.

وی یادآور شد: حکومت حضرت علی(ع) الگویی برای اداره جامعه و عدالت محور است، ایشان عدالت را در سه حوزه منزل، جامعه و حکومت پیاده کردند بنابر این دولت ها باید امنیت، عدالت و آسایش را فراهم کنند.

امام جمعه موقت شیراز ادامه داد: به فرموده امام علی(ع) عدالت را باید در بخش های مختلف ارائه کرد که شامل عدالت در کسب و کار، خانوادگی، آموزشی، سیاسی واقتصادی باید پیاده شود و تا زمانیکه این عدالت نباشد اعتراض و ناراحتی در جامعه وجود دارد و کشور تنها در سایه عدالت پایدار می ماند.

حجت الاسلام مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتکاف بزرگ فارس، گفت: تا به امروز ۱۱۲ هزار نفر در ۵۷۲ مسجد استان فارس جهت اعتکاف اعلام آمادگی کردند.

وی یادآور شد: روز ۱۲ فروردین نزدیک است و نباید فراموش کرد که امروز در دنیا چند نوع حکومت داریم که از جمله آن حکومت دمکراسی است که طبق آمار اکثریت از آن رضایت ندارند اما حکومت در اسلام مردم سالاری دینی است که در انقلاب نقش داشته و در انتخاب مسئولین نیز نقش مهم دارند.

امام جمعه موقت شیراز تصریح کرد: امروز مشکل اصلی مردم بیکاری، تورم، رکود است که برای رفع این مشکل باید حرکت کرد در حالیکه یک صدم جمعیت دنیا را داریم اما ۱۰ درصد منابع دنیا در ایران است.

حجت الاسلام مرادی افزود: کشوری هستیم که از تمامی نعمت های خداوند برخوردار است و به همین دلیل رهبری فرمایشاتی داشتند.

وی یادآور شد: حمایت از کالای ایرانی، مبارزه با قاچاق، نظارت بر کیفیت وظیفه مسئولین و افزایش کیفیت تولید متناسب با سلیقه مردم نیز وظیفه تولیدکنندگان است.

امام جمعه موقت شیراز تاکید کرد: رهبری از مردم خواستند که باید در خصوص کالای ایرانی تعصب داشته باشند و حتی امام(ره) نیز تاکید بر کالای ایرانی داشت.

حجت الاسلام مرادی افزود: امروز مردم در بحث مواد غذایی به تولید داخل توجه دارند اما در خصوص لوازم منزل و الکترونیکی چنین نیست.

وی تصریح کرد: با توجه داشت که اگر خواهان رفع مشکل بیکاری و معیشت هستیم باید به استفاده از کالای تولید داخل توجه کرد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به روز طبیعت نیز گفت: روز ۱۳ نحس نیست و ما هیچ عدد نحسی نداریم و در این روز همواره ایرانی ها در خارج از منازل حاضر می شدند و برای افزایش نعمت و باران دعا می کردند.

حجت الاسلام مرادی تاکید کرد: مردمی که در این روز به طبیعت می روند مراقب باشند که چیزی از طبیعت کم و یا به آن زیاد نشود.