۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

سرپرست میراث فرهنگی مازندران:

شمار مسافران مقیم در مازندران به ۱۱ میلیون نفر شب رسید

شمار مسافران مقیم در مازندران به ۱۱ میلیون نفر شب رسید

ساری - سرپرست میراث فرهنگی مازندران، شمار مسافران مقیم نوروزی در استان را ۱۱ میلیون و ۷۲ هزار و ۷۱۵ نفر شب اعلام کرد.

بهروز کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقامت بیش از ۱۱ میلیون مسافر شب در استان اظهار داشت: از این میزان دو میلیون و ۴۶۴ هزار و ۳۰۰ نفر شب در روستاها اقامت و یک میلیون و ۷۳۳ هزار و ۳۱۰ نفر نیز از روستاها بازدید کردند.

وی با اشاره به صدور ۲۲۹ اخطاریه بهداشتی و تعطیلی ۴۸ واحد متخلف صنفی و غیربهداشتی افزود: در ایام نوروز ۱۱ هزار و ۵۶۲ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد کشف و معدوم شده است.

کشاورز شمار زائران اماکن مذهبی را ۵۷۷ هزار و ۵۰۸ نفر برشمرد و گفت: ۲۷۰ هزار و ۹۴۲ نفر از موزه ها و چهار هزار و ۳۴۰ نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی بازدید کردند.

سرپرست میراث فرهنگی مازندران، تعداد کنسرت های برپا شده را ۸۵ و شمار نمایشگاه های صنایع دستی را ۴۷۳ مورد بیان کرد و گفت: در ایام نوروز از ۱۷۷ مورد ساخت و ساز غیرمجاز نیز جلوگیری شده است.

