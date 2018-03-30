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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

با صدور پیامی؛

استاندار درگذشت نویسنده برجسته هم استانی را تسلیت گفت

استاندار درگذشت نویسنده برجسته هم استانی را تسلیت گفت

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد با صدور پیامی درگذشت فرهنگی فرهیخته کی عطا طاهری بویراحمدی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در متن این پیام تسلیت آمده است: انالله و انا الیه راجعون.

با خبر شدیم یکی از فرهیختگان و معلمان استان که نقش برجسته ای در ترویج و نشر فرهنگ بومی این دیار را داشتند دار فانی را وداع گفته و به دیار حق شتافت.

ضمن ابراز تاسف و تاثر از این اتفاق ناگوار، درگذشت فرهیخته گرامی مرحوم کی عطا طاهری بویراحمدی را به خانواده محترم و عزادار ایشان و جامعه فرهنگی و ادبی استان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای خانواده محترم ایشان صبر و سلامتی مسالت دارم.

کد مطلب 4260484

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