استاندار درگذشت نویسنده برجسته هم استانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در متن این پیام تسلیت آمده است: انالله و انا الیه راجعون.

با خبر شدیم یکی از فرهیختگان و معلمان استان که نقش برجسته ای در ترویج و نشر فرهنگ بومی این دیار را داشتند دار فانی را وداع گفته و به دیار حق شتافت.

ضمن ابراز تاسف و تاثر از این اتفاق ناگوار، درگذشت فرهیخته گرامی مرحوم کی عطا طاهری بویراحمدی را به خانواده محترم و عزادار ایشان و جامعه فرهنگی و ادبی استان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای خانواده محترم ایشان صبر و سلامتی مسالت دارم.