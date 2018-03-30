۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

رئیس پلیس راه استان البرز اعلام کرد؛

ترافیک پرحجم در محور چالوس/ کندی تردد در آزادراه کرج

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک محور کرج - چالوس را پرحجم و در برخی مقاطع نیمه سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در مسیرجنوب به شمال محور کرج - چالوس محدوده های عسل کوچ، سد کرج، تونل پنج و پل زنگوله نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان است.

وی با بیان اینکه باند ترافیک در باند شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده آبیک نیمه سنگین است، افزود: ترافیک باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده آبیک نیز نیمه سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران - کرج محدوده گرمدره تا پل فردیس را پرحجم و روان اعلام کرد.

