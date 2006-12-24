پیروزی سایپا ، سپاهان و استقلال اهواز / حذف زود هنگام لیگ برتریها از جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در ورزشگاه شریعتی کرج تیم فوتبال سایپا میزبان ذوب آهن اردبیل بود که در یک بازی سخت و به زحمت با دو گل از سد حریف اردبیلی گذشت. برای سایپا در این بازی احمد مومن زاده در دقایق(88 و36) گلزنی کرد.

استقلال اهواز نیز توانست در یک بازی تقریبا یکطرفه با سه گل بر صنایع اراک چیره شود. فریدون فضلی(2گل) و میلاد میداودی گلهای تیم استقلال اهواز را به ثمر رساندند.

فارغ از پیروزی قابل پیش بینی تیمهای لیگ برتری مقابل حریفان نه چندان مطرح لیگهای دسته اول و دوم می توان از قبول شکست و حذف تیمهای ابومسلم مشهد و ذوب آهن از دور مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشوربه عنوان شگفتی مرحله یک شانزدهم این رقابتها یاد کرد.

ذوب آهن امروز در حالی به دیدار داماش ایرانیان رفت که کادر فنی این تیم پیروزی آسانی را برای خود متصور می شد اما در خاتمه این تیم داماش بود که برتری را از آن خود کرد و نامش را به عنوان شگفتی ساز بزرگ جام حذفی به ثبت رساند.

داماش تهران که از امتیاز میزبانی بهره می برد در پایان 120 دقیقه تلاش برابر ذوب آهن به نتیجه تساوی یک بر یک رسید تا ضربات پنالتی تیم پیروز میدان را مشخص کند. در ضربات پنالتی نیز تیم داماش که با هدایت رضا شاهرودی قدم به مسابقات جام حذفی نهاده است توانست برتری 5 بر4 را از آن خود کرده و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود.

همچنین امروزدرورزشگاه ثامن الائمه مشهد تیم فوتبال صنعت نفت آبادان دست به کار بزرگی زد و ابومسلم را با شکست 2 بر صفر از گردونه مسابقات جام حذفی خارج کرد. در این بازی روح الله عرب بود دوبار در دقایق 75 و16 دروازه ابومسلم را گشود.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان نیز در دیدار برابر مازیران به برتری 2 برصفر دست یافت تا به دور یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی صعود کند.