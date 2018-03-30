۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

جودو گرندپری تفلیس؛

علیرضا خجسته به نیمه نهایی صعود کرد

اولین نماینده جودو ایران در رقابت‌های گرندپری گرجستان با کسب سه پیروزی متوالی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و برای رسیدن به فینال نماینده برزیل را پیش رو دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز جمعه ۱۰ فروردین ماه با حضور  ۳۰۲ جودوکار از ۳۸ کشور در تفلیس آغاز  و تنها نماینده ایران در روز نخست به نیمه نهایی صعود کرد.

در وزن ۶۶- کیلوگرم علیرضا خجسته در گام نخست «متئو پاریس» از ایتالیا را ضربه فنی کرد و در ادامه «شریشان» از بلاروس را با همین نتیجه از پیش رو برداشت و در مرحله یکچهارم نهایی نیز «تخیکالادزه» از کشور میزبان را شکست داد. 

وی در مرحله نیمه نهایی و برای صعود به مبارزه پایانی «دانیل سارگنین» از برزیل را پیشرو دارد. در این وزن محمد عباس نژاد دیگر نماینده کشورمان به دلیل برخورد با نماینده رژیم اشغالگر قدس از حضور در مسابقات انصراف داد. در این وزن ۳۰ جودوکار حضور دارند. 

