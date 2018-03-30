تنها راه تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی تلاش و حرکت جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته ورامین ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوا طی سخنانی اظهار داشت:سیزدهم رجب حق بر آن است که در مورد زندگی امام المتقین چند نکته ای عرض شود، ولادت آن حضرت در کعبه، نامگذاری ایشان که توسط خداوند انجام شد و تربیت ایشان که طبق تعالیم اسلامی و بر عهده پیامبر بوده است و در اسلام آوردن مقدم بود که در کودکی و ۱۰ سالگی ایمان آورده است و در بستر پیامبر خوابید و سپر جان پیامبر برای هجرت شد و به عنوان همسر زهرا و داماد رسول خدا برگزیده شد.

محمودی افزود: علی(ع) در غدیر خم به عنوان جانشین پیامبر منتخب شد و ولایت مداری و امام شناسی ایشان یک وظیفه مهم است که اگر جامعه اسلامی از آن فاصله بگیرد مسیر تقوای الهی خود دچار انحراف می شود، لذا هر کس به ولایت علی و سیره پیامبر معتقد باشد باید ولایت فقیه را باور داشته باشد و آن را تقویت کند.

وی در ادامه با بیان اینکه اعتکاف به معنی توقف در مسجد به قصد عبادت می باشد گفت: از امشب اعتکاف آغاز می شود و کسانی که می خواهند می توانند از این فرصت معنوی بهره لازم را ببرند.

خطیب جمعه ورامین اظهار داشت: در آستانه وفات و شهادت جانسوز حضرت زیبت(ع) قرار داریم که ضمن عرض تسلیت این روز و با توجه به اینکه مقارن شده است با ۱۳ فروردین حتما مومنین و دوستداران اهل بیت حرمت آن بانوی بزرگوار را حفظ کنند، بانویی که مظهر صبر، ایمان، ایثار، امام شناسی و وفاداری و تمام ارزش های انسانی است، بانویی که الگوی عفت و حجاب برای زنان مسلمان است و باید دختران و بانوان مسلمان با الگو قرار دادن آن بزرگوار در مسیر هدایت و صراط مستقیم حرکت کنند.

محمودی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز شاهد هجمه های ناجوانمردانه به جانب حجاب از سوی برخی جایگاه های رسمی و توسط بعضی خواص بی بصیرت هستیم گفت: با کمال تعجب شاهد بی تفاوتی برخی مدیران در این عرصه می باشیم، مدیرانی که بر اساس مشروعیت به مسئولیت گذاشته شده اند و باید پاسدار انقلاب و ارزش های امام باشند اما متاسفانه با بی تفاوتی از کنار این هرزگی ها و ولنگاری ها می گذرند و برای چند روز پشت میز بودن پا روی دین و شهدا می گذارند و البته در مقابل این دسته ما مدیران و مسئولان را نیز داریم که متعهد و دلسوز هستند و پای دین و اسلام و ارزش های خود ایستاده اند و هرگز اجازه بی اعتنایی به دین و ارزش های امام و شهدا را نمی دهند.

وی بیان داشت: یوم الله ۱۲ فروردین را در پیش داریم که حضرت امام آن را روز عید اعلام فرموده اند که در این روز انتخابات قاطع ملی ایران انجام شد و امیدواریم که هر سال روز ۱۲ فروردین روز عید ملی ما باشد که در این روز مردم قدرت ملی و سرنوشت خود را در دست گرفتند چرا که در این روز ملت ایران با آری به جمهوری اسلامی ایران پایه های این نظام را محکم کردند و پای امام و انقلاب ایستادند و امام بزرگوار نیز با برگزاری انتخابات بهانه های دشمن و توطئه های مغرضان را خنثی کرد و ثابت کرد که ملت ایران خودشان حاکمیت قرآن در کشور را می خواهند.

امام جمعه موقت ورامین درادامه با بیان اینکه امسال به سفارش مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است افزود: جهت اعتلای این شعار باید مسئولان و مردم همه دست به دست یکدیگر بدهند چرا که اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و حمایت از کالا و تولید ایرانی باید در اهم کارها قرار بگیرد و این نامگذاری بیانگر اهمیت بحثاقتصاد در کشور و لزوم تقویت بنیه اقتصادی و خودکفایی در این زمینه است.

وی گفت: اما باید توجه داشته باشیم که هدف مهم از این نامگذاری تلاش و حرکت جمعی جهت تحقق این شعار است و فقط نصب تابلو و سخنرانی در جمع و امثال آن کافی نیست چرا که کشور مقتدر ایران اسلامی در شرایطی به سر می برد که از نظر سیاسی و نظامی حرف برای گفتن دارد و در تقابل با دشمن شکست نمی خورد اما متاسفانه در حوزه اقتصاد به دلایل مختلف عقب مانده ایم در حالی که ایران از نظر توانمندی های اقتصادی و قشر خلاق در دنیا بی نظیر است منتها به شرطی که از آن به درستی بهره بگیرد.

محمودی با اشاره به اینکه امسال از مسئولان می خواهیم که کمتر سخنرانی کنند و بیشتر عمل کنند افزود: مسئولان باید کمتر سخنرانی کرده و به خواسته های معقول مردم توجه کنند و مردم لازم است که نتیجه اقدامات، شعارها و مطالبات سال های گذشته را در صحنه زندگی و سفره و شغل و کار خود مشاهده کنند و لذا از مردم می خواهیم از رسانه و تمامی تاثیرگذاران در خواست می کنیم از مسئولان بخواهند که امسال گزارش اقدامات انجام شده و تصمیمات به ثمر نشسته را ارائه کنند چرا که مردم در تحقق شعار سال و فرهنگ سازی بسیار موثر هستند.

وی اظهار داشت: چرا ما نسبت به کالای ایرانی خود متعصب نیستیم چرا حاضریم کارگر و کارخانه ایرانی را ضعیف کنیم ولی مصرف کننده کالای چینی و امثال آن باشیم امروز اگر چه لازم است در بحث استانداردسازی محصولات و کیفیت کالا نیز تلاش هایی صورت بگیرد اما بسیاری از اجناس ما مشابه خارجی است و با آن رقابت می کند لذا اگر می خواهیم اقتصاد کشور تقویت بشود و زمینه کار و شغل بیشتر فراهم شود باید نسبت به استفاده از تولیدات خود اقدام کنیم.

خطیب جمعه ورامین بیانداشت: پراباید اصرار داشته باشیم که جهیزیه دختران خارجی باشد و باید دختران و پسران در تهیه لوازم زندگی اصرار بر تهیه لوازم ایرانی داشته باشند شهید ربیع قدیر از احزاب لبنان برای ازدواج خود جهیزیه خود را از ایران خرید تا پول شیعه به اقتصاد شیعه برگردد آیا این ها درس زندگی نیست چرا نباید به صنعت و تولید کننده خود اهمیت بدهیم باید با تمام قدرت جلوی کالاهای قاچاق گرفته شود .

وی در پایان گفت: سومین سالگرد مقاومت مردم عزیز یمن نیز فرا رسید و ایستادگی این ملت مظلوم وارد چهارمین سال خود شد و حکام احمق و مزدور آل سعود با حمایت اربابان آمریکایی گمان می کردند می توانند با کشتن و بمباران مردم مظلوم یمن حرکت الهی را سرکوب کنند ولی امروز مقاومت این ملت سرافراز وارد سال چهارم می شود و ما همنوا با مردم مظلوم یمن فریاد مرگ بر آل سعود و مرگ بر آمریکا سر می دهیم.